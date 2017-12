Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan la “Ovidius”

Metodologia de selectare şi numire a decanilor facultăţilor din Universitatea „Ovidius” din Constanţa a fost publicată la adresa: http://www.univ-ovidius.ro/media/news/2012/3/16/metodologie-UOC-concurs-public-decani_publicare-site.pdf, anunţă reprezentanţii Universităţii „Ovidius” Constanţa. Aceasta a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Totodată, a fost aprobat şi Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan. Astfel, pe 23 martie - publicare concurs pe site; între 26 martie şi 1 aprilie au loc depunerile de candidaturi; între 2 şi 5 aprilie are loc avizarea la Consiliile facultăţilor; şase aprilie este termen maxim de depunere contestaţii; opt aprilie este stabilit termenul maxim pentru soluţionarea contestaţiilor; între 10 şi 13 aprilie sunt organizate concursuri la nivelul comisiei; maxim 30 aprilie are loc validarea concursului de către Senat. Pentru situaţia prevăzută de art. 15 alin. 1, în care Consiliul facultăţii nu avizează minim 2 candidaţi, există următorul calendar: şapte aprilie este termenul limită pentru depunerea de noi candidaturi; între 9 şi 12 aprilie - avizare la Consiliile facultăţilor; 13 aprilie - termen maxim de depunere contestaţii; 24 aprilie - termen maxim pentru soluţionarea contestaţiilor; între 25 şi 26 aprilie - concursuri la nivelul comisiei şi maxim 30 aprilie are loc validarea concursului de către Senat.