Calificare la pas pentru Săgeata

Fără obiectiv în Cupa României la fotbal, Săgeata Năvodari şi-a respectat statutul de mare favorită şi s-a impus fără probleme, scor 3-0, în partida disputată ieri, în deplasare, cu Dunărea Călăraşi, în turul 4 al competiţiei. Echipa pregătită de Constantin Gache a dominat meciul încă din start, iar deschiderea golului a venit firesc, în min. 19, când Dorel Zaharia a finalizat perfect centrarea venită de la Mircea Gheorghe, de pe partea dreaptă. Fostul atacant de la Steaua Bucureşti şi-a arătat din nou clasa în min. 30, când a trimis cu capul fără speranţe pentru portarul advers, după o centrare a lui Vezan. Soarta calificării s-a decis definitiv în min. 51, când Jianu a şutat din careu şi a majorat diferenţa de pe tabela de marcaj. Mai mult, Săgeata a mai avut şanse de a puncta, dar Jianu, în două rânduri, M. Gheorghe, Vezan şi Costachi au irosit ocazii importante. „Am controlat meciul încă din primul minut, iar acest lucru a dărâmat moralul gazdelor. Am marcat şi destul de repede, astfel că am jucat mai liniştiţi. Mă bucură jocul echipei, mai mult decât rezultatul, pentru că am pasat mult şi s-a simţit o omogenizare a relaţiilor de joc. Nu trebuie totuşi să ne entuziasmăm, pentru că nu am întâlnit un adversar de mare valoare. Sunt mulţumit că ne-am calificat fără probleme şi că am jucat ca o echipă care se respectă”, a spus antrenorul năvodărenilor, care l-a menajat pe golgeterul Sorin Chiţu, uşor accidentat, în vederea întâlnirii de sâmbătă, cu Astra II Giurgiu, din etapa a 2-a a Ligii a II-a, primul joc oficial pe teren propriu pentru Săgeata în actualul sezon. „La Călăraşi, am făcut o repetiţie excelentă pentru întâlnirea cu Astra II, unde ne dorim să luăm cele trei puncte”, a adăugat Gache. Pentru Săgeata au evoluat: Fl. Olteanu - Goşa, Mişelăricu, Fl. Popa - M. Gheorghe, N. Creţu (68 Costachi), A. Vaştag, Ochiroşii (68 I. Constantin) - Vezan (62 V. Apostol) - D. Zaharia, Jianu.