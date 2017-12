Calificări pentru Astra și Petrolul

Astra Giurgiu și Petrolul Ploiești și-au asigurat, aseară, prezența în play-off-ul UEFA Europa League, în urma victoriilor din manșa secundă a turului al treilea preliminar. După 3-0 în tur, la Giurgiu, cu echipa cehă Slovan Liberec, Astra a învins și în deplasare, scor 3-2, problema calificării nefiind pusă în niciun moment sub semnul întrebării. Tot în Cehia, Petrolul Ploiești s-a impus în returul cu Viktoria Plzen, scor 4-1, după 1-1 în manșa tur, obținând astfel o calificare spectaculoasă. Singura echipă românească eliminată din UEL a fost CFR Cluj, care a pierdut și pe teren propriu duelul cu Dinamo Minsk, scor 0-2, după 0-1 în tur.

Rezultatele echipelor românești în manșa secundă a turului al treilea preliminar din UEL: Slovan Liberec - ASTRA GIURGIU 2-3 (Sural 45, Obrocnik 45+3 / G. Enache 37, L. Rus 83, Bukari 89) - în tur: 0-3; CFR Cluj - DINAMO MINSK 0-2 (Stasevich 71, Udoji 81-pen.) - în tur: 0-1; Viktoria Plzen - PETROLUL PLOIEșTI 1-4 (Pilar 40 / Teixeira 20, Mutu 38, De Lucas 43, Tamuz 69) - în tur: 1-1.

Celelalte rezultate înregistrate în partidele disputate aseară în manșa secundă a turului al treilea preliminar din UEL: Ermis Aradippou - YOUNG BOYS BERNA 0-2 (în tur: 0-1); Chornomorets Odesa - RNK SPLIT 0-0 (0-2); FC KRASNODAR - Diosgyori VTK 3-0 (5-1); Molde FK - ZORYA LUHANSK 1-2 (1-1); Esbjerg fB - RUCH CHORZOW 2-2 (0-0); Hapoel Kiryat Shmona - DINAMO MOSCOVA 1-2 (1-1); AIK Stockholm - FC ASTANA 0-3 (1-1); SHAKHTYOR SOLIGORSK - Zulte Waregem 2-2 (5-2); St. Polten - PSV EINDHOVEN 2-3 (0-1); Lech Poznan - STJARNAN FC 0-0 (0-1); Chikhura Sachkhere - NEFTCI BAKU 2-3 (0-0); Rosenborg Trondheim - KARABUKSPOR 1-1 (0-0); HAJDUK SPLIT - Shakhter Karagandy 3-0 (2-4); SPARTAK TRNAVA - St. Johnstone 1-1 (2-1); Brondby IF - FC BRUGES 0-2 (0-3); ASTERAS TRIPOLIS - FSV Mainz 3-1 (0-1), Atromitos FC - FK SARFAJEVO 1-3 (2-1) - după prelungiri; FC TORINO - IF Brommapojkarna 4-0 (3-0); OLYMPIQUE LYON - Mlada Boleslav 2-1 (4-1); HULL CITY - AS Trencin 2-1 (0-0); FH Hafnarfjordur - IF ELFSBORG 2-1 (1-4); Metalurg Skopje - OMONIA NICOSIA 0-1 (0-3); FC Aberdeen - REAL SOCIEDAD 2-3 (0-2); RIO AVE - IFK Goteborg 0-0 (1-0); ZIMBRU CHIȘINĂU - SV Grodig 0-1 (2-1); HNK RIJEKA - FC Vikingur 4-0 (5-1).

Tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul UEL va avea loc astăzi, de la ora 14.00, la Nyon (Elveția).