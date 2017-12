Peste 130 de elevi, studenţi şi agenţi economici au participat la Constanţa, la sfârşitul săptămânii trecute, la Conferinţa de lansare oficială a proiectului Strategic POSDRU \"Califică-te! E şansa ta de a te integra în muncă!\". Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. AP 1 \"Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere\". Proiectul este rezultatul unui parteneriat ce reuneşte Fundaţia \"Ing. Nejloveanu Niculae - Maestru în arta culinară\" - Constanţa, SC Compania de Investiţii pentru Turism SA - Bucureşti, SC Succes TGM SRL - Bucureşti şi Centrul de Profesii Culinare - Paris. Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a elevilor şi studenţilor prin îmbunătăţirea nivelului de calificare a acestora, în vederea obţinerii unei calificări complete şi actuale, în conformitate cu cerinţele pieţei muncii. Reprezentantul beneficiarului proiectului, ing. Nejloveanu Niculae - maestru în arta culinară, în calitate de manager proiect, a deschis conferinţa cu un citat al lui Victor Hugo: „Când deschizi uşa educaţiei, închizi uşa unei închisori”. „Eu am adoptat acest obiectiv general al proiectului din punctul de vedere al agentului economic angajator, dar şi al specialiştilor de marcă existenţi în domeniu şi care ar dori să-şi găsească continuatori în meseriile pe care au încercat să le desăvârşească”, a declarat Nejloveanu. Participanţi la conferinţa de lansare au fost reprezentanţi ai factorilor implicaţi în proiect: autorităţi centrale şi locale, instituţii de învăţământ cu profil tehnologic şi agenţi economici din turism. Prezent la lansarea proiectului, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a spus că proiectul dă o şansă pentru integrarea în muncă nu numai copiilor de la oraşe, ci şi celor din mediul rural”. O altă intervenţie a fost cea a preşedintelui regiunii Sud-Est a Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Cristian Bărhălescu. „Trebuie să avem oameni pregătiţi care să ofere servicii aşa cum se cuvine, pentru că asta înseamnă a oferi plus valoare produsului turistic românesc”, a afirmat Bărhălescu. La lnsarea proiectului a fost prezent şi directorul general al Direcţiei de Control, Verificare şi Monitorizare Turstică din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Dorin Gherghina. El a susţinut că „în strategia pe care MDRT o are, aspectele de stabilitate şi performanţă care se regăsesc în obiectivele proiectului sunt atent analizate, devenind puncte de referinţă”, iar „pe piaţa muncii din România, specialiştii în turism îşi vor găsi tot timpul locul meritat”.