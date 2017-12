Calificativele, motiv de depresie pentru elevi

Trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial reprezintă o schimbare foarte mare pentru elevi, care îşi pune amprenta asupra psihicului lor. În primul rând, ei trebuie să facă faţă trecerii dintr-o clasă cu un învăţător care predă majoritatea materiilor şi care, de multe ori, ţine loc şi de sfătuitor şi de protector, într-o clasă unde la fiecare materie există un profesor diferit, cu un stil de predare diferit. Aceste schimbări, cu care trebuie să se obişnuiască într-un timp destul de scurt, creează un stres destul de mare pentru copilul aflat la o vârstă încă fragedă. Mai mult, intrarea în clasa a V-a corespunde cu o serie de modificări ale organismului, ceea ce înseamnă un stres în plus pentru copii, cărora li se schimbă nu numai mediul exterior, dar şi propriul corp. Şi, de parcă toate acestea nu ar fi de ajuns, în ultimii ani, elevii trebuie să facă faţă unei provocări suplimentare: trecerea de la calificative la note. „În învăţământul primar, calificativele acordate acoperă o arie mai mare de note. Din acest motiv, mulţi dintre elevii care au calificativul „Foarte Bine - FB” în clasele I-IV se pot trezi că în clasa a V-a iau note sub 10. Acest lucru îi poate demoraliza pe copii, le scade stima de sine şi capătă o imagine de sine negativă: „Nu mai sunt capabil!”. Prin urmare, este posibil să cadă în depresie sau să nu mai fie motivat să înveţe. Din punctul meu de vedere, chiar şi în învăţământul primar, sistemul de notare cu cifre este mai indicat”, a declarat psihologul şcolar Claudia Nasia.

IMPACT PSIHOLOGIC Ea a adăugat că, din punct de vedere psihologic, impactul asupra unui copil este mai mare dacă pe lângă trecerea de la clasa a IV-a la clasa a V-a trebuie să se adapteze şi unui nou sistem de notare, mai exigent faţă de cel bazat pe calificative. Revenirea la notarea bazată pe cifre în învăţământul primar este susţinută şi de cadre didactice. „Revenirea la note este o idee bună. Calificativele acoperă un spectru mai larg. Nota e notă, are o altă valoare faţă de un calificativ. În aşa fel, elevii îşi vor da seama de diferenţele dintre ei încă din primii ani de şcoală şi nu vor rămâne surprinşi în clasa a V-a când vor vedea că iau note mai mici decât un alt coleg, deşi până atunci amândoi aveau FB”, a spus directorul Şcolii Generale „Ferdinand” din Constanţa, prof. Georgiana Ioniţă. Ea a precizat că, de multe ori, şi părinţii au probleme în a se obişnui cu sistemul de notare şi nu înţeleg de ce copilul lor, care avea FB pe linie, ia note de 8 sau 9 şi nu ia 10. Sistemul actual de notare a elevilor din ciclul primar nu are numai contestatari, existând şi profesori care consideră că prin calificative copiii sunt încurajaţi să înveţe. „În ultimii ani din ciclul primar explicăm copilului ce înseamnă nota şi care este diferenţa dintre o notă şi un calificativ, prin urmare nu există un şoc în clasa a V-a. Consider că, pentru copii, calificativul reprezintă un stimulent mai bun decât nota, pentru că un FB se obţine mai uşor decât 10. La această vârstă au nevoie de încurajare, iar exact acest lucru îl fac calificativele”, a afirmat directorul Şcolii Generale „Dan Barbilian” din Constanţa, prof. Alina Dimitriev. Şi în ceea ce-i priveşte pe părinţi, părerile sunt împărţite.