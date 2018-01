Filmul „California Dreamin' (nesfîrşit)", în regia lui Cristian Nemescu, cîştigătorul marelui premiu al secţiunii Un Certain Regard la Cannes, va fi prezentat în secţiunea „Zile europene" a Festivalului de la Cabourg, care se desfăşoară între 14 şi 17 iunie. A 21-a ediţie a festivalului este prezidată de actriţa Emmanuelle Béart şi va prezenta opt filme de ficţiune ale unor tineri regizori europeni.

În afară de primul şi ultimul lungmetraj al regretatului Cristian Nemescu, secţiunea „Zile europene" va include, printre altele, un film ce a concurat la Berlinala 2007, „In Memory of Myself" (regia Saverio Costanzo), şi „Longing" (regia Valeska Grisebach). În program se află şi filmul regizorului maghiar Szabolcs Hajdu, „White Palms", în care joacă Oana Pellea şi Gheorghe Dinică.

Ediţia mai cuprinde o competiţie cu opt filme, printre care „2 Days in Paris" de Julie Delpy, „What Makes You Happy", în regia belgianului Joachim Lafosse, şi „Water Lilies" de Céline Sciamma, care a făcut, de asemenea, parte din secţiunea Un Certain Regard de la Cannes.

Printre oaspeţii festivalului se numără actorii Marion Cotillard şi Guillaume Canet şi regizorul François Ozon.