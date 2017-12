Statul american California vrea să crească salariul minim la 15 dolari pe oră, până în 2022, semnalând cel mai mare progres în campania care a revitalizat cursa prezidenţială pentru democraţi, menită să crească venitul muncitorilor cu venituri scăzute, scrie ”The New York Times”. Dacă se va aproba, California va deveni primul stat care adoptă salariul minim de 15 dolari pe oră. O măsură asemănătoare este în discuție și în New York. În California, salariul minim - care a fost deja crescut la 10 dolari pe oră de la 1 ianuarie - ar urma să crească progresiv până la 15 dolari pe oră, în următorii șase ani. Micile companii vor avea un an în plus la dispoziție pentru a aplica măsura.

Cei care susțin noua lege a salarizării au descris măsura ca o mare victorie și speră că va avea răspunsuri similare în restul țării. ”Este o lege extrem de importantă, care va afecta unul din trei muncitori din stat”, a spus avocatul Paul K. Sonn. Această mișcare de majorare a salariului minim a cuprins mai multe orașe mari din SUA, precum Los Angeles, San Francisco sau Seattle. Și primarul din Washington a propus creșterea salariului minim la 15 dolari pe oră, până în 2020.

