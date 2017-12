Călin Popescu Tăriceanu, citat de procurori în calitate de martor

Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că se va prezenta vineri la DNA Braşov, în calitate de martor, într-un dosar de corupţie.

Preşedintele Senatului a precizat, joi, într-un comunicat de presă, că a fost invitat telefonic la audiere, în calitate de martor, în dosarul 259/p/2015.

"Doresc să aduc la cunoștința presei că, în respect pentru reglementările legale privind confidențialitatea anchetei, nu voi face declarații nici la sosirea și nici la plecarea din sediul DNA. Totodată, doresc să fac cunoscut faptul că informația legată de prezența mea la DNA Brașov era cunoscută doar de subsemnatul și de lucrătorul DNA care m-a invitat telefonic", mai precizează Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a mai spus că, de regulă, informează cu promptitudine presa despre activitățile sale de interes public, așa cum poate fi apreciată prezența sa la DNA în calitate de martor.

"De această dată, în mod premeditat, am ținut strict secretă această informație pentru a verifica dacă lucrătorii DNA scurg informații confidențiale către presă. Cu puțină vreme în urmă, am fost contactat din lumea presei cu întrebarea: ”Este adevărat că ați fost invitat la DNA Brașov ?”. Q.E.D., așa că am hotărât să dau publicității acest comunicat", mai spune Tăriceanu.