Call center-ul, boss-ul serviciilor românești

Avem excedent în segmentul serviciilor, dar ce înseamnă exact asta? - se întreabă economistul Ionuț Dumitru - „Trebuie să vedem cu exactitate de unde vine această creștere. Sigur, industria IT&C are o contribuție importantă, dar e esențial să înțelegem că vorbim despre servicii prestate în call center-uri. IT-ul crește puternic, dovadă că are o pondere mai mare decât agricultura în economie“. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, România înregistrează al șaselea an consecutiv în care serviciile sunt pe plus; astfel, în ianuarie - august, plusul realizat este de 2,3 miliarde euro.