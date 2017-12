Callatis 2006, Festivalul Românilor de Pretutindeni

Pregătirile pentru ediţia din acest an a Festivalului Callatis, eveniment organizat, în perioada 9-15 august, de Primăria Municipiului Mangalia, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, au intrat în linie dreaptă. Organizatorii festivalului, alături de invitaţi, au susţinut, ieri, la Centrul Român de Afaceri din Mangalia, o conferinţă de presă. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, primarul Mangaliei, Zamfir Iorguş, producătorul festivalului, Cornel Diaconu, producătorul TV al evenimentului, Dan Manoliu, viceprimarul municipiului Mangalia, Paul Botaş - director general al festivalului, directorul Simpozionului "Hai acasă", Sorin Ştefan Stanciu, PR-ul evenimentului, Mihai Apolozan, Cătălin Măruţă şi producătorul tehnic Matei Miko au explicat cum se va desfăşura cea de a VIII-a ediţie a Festivalului Callatis.

La începutul conferinţei de presă, cele 21 de concurente la "Miss Diaspora" au fost prezentate audienţei. Primarul municipiului Mangalia, Zamfir Iorguş, a precizat că toţi cei implicaţi în organizarea evenimentului aşteaptă cu emoţii deschiderea festivalului. “Callatis nu este numai o manifestare de talie locală sau naţională, ci a devenit o manifestare internaţională, iar capătă nişte dimensiuni pe care, acum cîţiva ani, nici nu le visam, noi, cei care ne-am gîndit la această manifestare“. Primarul Mangaliei a mulţumit tuturor celor care au acordat sprijin acestui eveniment, în special Consiliului Judeţean Constanţa şi preşedintelui CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu. De asemenea, acesta a anunţat că bugetul festivalului se ridică la suma de 10 miliarde de lei, din care patru miliarde de lei sînt puse la dispoziţie de către Consiliul Local Mangalia, trei miliarde de lei sînt asigurate de către Consiliul Judeţean Constanţa, iar restul fondurilor, de sponsori.

Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu: “Festivalul Callatis reprezintă o stare de spirit românească“

La rîndul său, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, a urat succes ediţiei din acest an a festivalului Callatis, în numele judeţului Constanţa: “Şi anul trecut am fost alături de Festivalul Callatis, cînd am realizat că reprezintă mai mult decît Zamfir Iorguş şi Consiliul Local Mangalia, cînd am realizat că reprezintă mai mult decît judeţul Constanţa, decît Consiliul Judeţean Constanţa, cînd am realizat că reprezintă, de fapt, o stare de spirit românească, indiferent pe ce meleaguri ne aflăm, ca români. Cînd am văzut ce reverberaţie şi ce încărcătură emoţională crează acest festival, n-am ezitat să vin la invitaţia primarului Zamfir Iorguş, ca să fiu aici, alături de dvs., să mă asigur că românii din România şi românii din diaspora şi-au creat şi sînt în continuare pe această punte de legătură pe care primarul Zamfir Iorguş a deschis-o acum opt ani şi o continuă şi anul acesta. Autorităţile locale, în general, de la malul mării, şi de la Constanţa, şi de Mangalia, au demonstrat că ştiu să sprijine turismul, atît prin infrastructură, cît şi prin astfel de festivaluri deosebite, că ştiu să cheme semenii români de pretudindeni pentru a cunoaşte România şi alţi străini care nu au auzit niciodată de ea“.

Anul acesta, o serie de personalităţi din lumea muzicală vor primi Trofeul “Steaua de Mare“ la Callatis. Şi celebra trupă "Vaya con Dios", invitată specială la ediţia 2006 a festivalului, va primi o “Stea de Mare“, dar pe cunoscuta alee din Mangalia. Conform programului stabilit de organizatori, festivalul va debuta pe data de 9 august, cu "Miss Diaspora". După acest concurs, pe scenă vor urca trupa "Proconsul", Ovidiu Komorniyk şi Nicola. În cea de a doua seară a festivalului vor evolua "Direcţia 5", "Talisman", "Bere Gratis", "Mandinga", Mihaela Mihai, Corina Chiriac, Marcel Pavel, Mircea Vintilă şi formaţia "Brambura", Nico, Mircea Baniciu, Vasile Şeicaru şi alţii. Ziua de 11 august este dedicată muzicii populare, pe scenă urcînd nume sonore ale folclorului românesc, printre care: Ionuţ Fulea, Matilda Pascal Cojocăriţa, Gheorghe Turda. Pe data de 12 august, "Cocktail Callatis" va aduce pe scena festivalului cele mai de succes piese ale anului, interpretate de "Akcent", "Fly Project", Corina, "Trident", Anda Adam, Adela Popescu, Nicoleta Luciu, "Hara", "Alb şi Negru", Alexandra Ungureanu şi "Crush". Cum era firesc, din peisaj nu vor lipsi focurile de artificii. Soprana Felicia Filip şi Mihai Mărgineanu vor evolua pe scena de la Callatis în seara de 13 august, alături de Luminiţa Anghel, Mihai Trăistariu, Andra, Ana Lesko, formaţiile "TNT" şi "Heaven". Sub titulatura "Tinereţe fără bătrîneţe", pe scenă vor evolua, pe 14 august, “veteranii“ "3rei Sud-Est", "Impact", "K1", "Blondy", Andreea Bălan, "Simplu", Cristina Rus şi "Ro-Mania". Ultima seară va aparţine celor de la "Vaya con Dios", în deschiderea recitalului oferit de renumita trupă belgiană urmînd să evolueze "Morandi", Elena, "DJ Project" şi Analia Selis.