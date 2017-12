Callatis 2012 Mangalia are şanse mici să joace în Liga a III-a la fotbal

Proiectul readucerii unei echipe de fotbal din Mangalia în Liga a II-a la fotbal s-a împotmolit după numai un an! Începând de săptămâna trecută, după amicalul cu Viitorul Constanţa, jucătorii nu au mai efectuat niciun antrenament şi îşi caută alte formaţii la care să evolueze, deoarece viitorul actualei echipe este incert.

Clubul Callatis 2012 Mangalia a fost înfiinţat în vara anului trecut şi imediat a fuzionat cu echipa Viitorul Pecineaga, din Liga a IV-a la fotbal. Callatis a „defilat” prin campionat şi a obţinut promovarea în Liga a III-a după ce a câştigat barajul de la Modelu, 9-1 cu Voinţa Cocora. Conducerea clubului a înscris echipa în campionatul Ligii a III-a, a alcătuit programul de pregătire şi a demarat negocieri pentru întărirea lotului, însă, după numai două săptămâni de antrenamente, activitatea a încetat. Motivul: negocierile dintre Consiliul de Administraţie al Callatis 2012 Mangalia, pe de o parte, şi Primăria şi Consiliul Local Mangalia, pe de alta, au intrat în impas.

„Membrii fondatori ai clubului nu se înţeleg cu cei de la Primărie. Este o situaţie care mă depăşeşte, iar de miercurea trecută am oprit activitatea. Jucătorii împrumutaţi de la Viitorul Constanţa s-au întors la clubul-mamă, care le caută alte echipe, iar unii dintre jucătorii noştri au plecat şi ei la alte formaţii. Eu cred că din punct de vedere sportiv mi-am făcut treaba, la fel ca şi jucătorii. Echipa a promovat şi e înscrisă în Liga a III-a, dar sunt şanse mici să joace acolo”, a declarat antrenorul principal Mugurel Cornăţeanu. „Sunt încă discuţii cu Primăria, care să preia clubul împreună cu alte persoane, fizice sau juridice, dar nu s-a ajuns la un consens. Este o incertitudine totală în privinţa viitorului echipei, pentru că nu există surse de finanţare. E păcat că am ajuns în acest impas după ce am muncit atâta ca să promovăm”, a afirmat Alexandru Luchici, vicepreşedintele executiv al Callatis 2012 Mangalia. „Joi (n.r. - astăzi) se vor definitiva negocierile dintre Primărie şi cei de la Callatis 2012 Mangalia, apoi se va alcătui un proiect de hotărâre pentru şedinţa Consiliului Local. Mai multe nu pot să vă spun despre acest subiect”, a spus Paul Trucmel, secretar general al Asociaţiei Sportive Municipale Callatis Mangalia. ASM este o asociaţie de drept privat, sprijinită de Primărie, care a preluat bazele sportive din Mangalia şi organizează toate competiţiile sportive din oraş. ASM susţine activitatea tuturor secţiilor sportive din Mangalia, însă, odată cu promovarea în Liga a III-a şi afilierea la Federaţia Română de Fotbal, clubul Callatis 2012 are nevoie şi de alţi investitori pe lângă autorităţile locale, iar aceşti investitori întârzie să apară!

Perspectivele sunt destul de sumbre la Mangalia, oraş care e foarte aproape să rămână şi fără o echipă de Liga a III-a, după ce, în vara trecută, fosta Callatis Mangalia s-a retras din Liga a II-a la fotbal, din motive financiare. Probabil că, dacă nu se va desfiinţa, Callatis 2012 va evolua şi în sezonul viitor tot în Liga a IV-a.