Callatis a egalat liderul

Etapă perfectă pentru Callatis Mangalia, care a reuşit să se impună pe terenul echipei ACS Berceni, scor 1-0, prin golul reuşit de fundaşul Răvoiu, în min. 63. Mangalia a profitat şi de eşecul liderului Unirea Slobozia, la Rapid II Bucureşti, astfel că a egalat la puncte formaţia ialomiţeană cu o etapă rămasă până la pauza de iarnă. „Sunt mulţumit de victorie, pe terenul unei formaţii bune, care şi-a vândut scump pielea. Este bine că am egalat Slobozia la puncte, iar acum aşteptăm ultimul meci din acest tur, când ne dorim un nou succes“, a declarat antrenorul Eric Lincar. După cinci victorii la rând, CS Eforie s-a împiedicat la Voluntari, acolo unde a fost învinsă cu 1-0 printr-un gol marcat în min. 57. „Din minutul 65 am jucat cu un jucător mai puţin, Boritz fiind eliminat, însă şi în aceste condiţii am reuşit să ne creem câteva ocazii bune. Gazdele au şi ele cu un jucător mai puţin, dar din min. 85. Am întâlnit însă o echipă bună, cel puţin pe teren propriu“, a precizat tehnicianul Gabi Şimu.

Rezultate: ACS Berceni - Callatis Mangalia 0-1, FC Voluntari - CS Eforie 1-0, Spicul Mopan - Dunărea Călăraşi 1-2, ABC Stoicescu - Partizanul Merei 1-3, Comprest Bucureşti - CS Buftea 3-1, CSM Rm. Sărat - Phoenix Ulmu 1-1, Rapid II Bucureşti - Unirea Slobozia 3-0. CS Tunari a stat. Clasament: 1. Slobozia 32p (golaveraj: 36-15); 2. Callatis 32p (30-11); 3. Călăraşi 26p; 4. Rapid II 24p; 5. Voluntari 22p (13-9); 6. Eforie 22p (17-15); 7. Berceni 21p; 8. Tunari 19p; 9. Ulmu 16p; 10. Spicul 15p; 11. Buftea 14p; 12. Merei 12p; 13. Comprest 10p; 14. Rm. Sărat 6p; 15. Stoicescu 3p.