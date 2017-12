Callatis, în căutarea formulei ideale pentru retur

Callatis Mangalia a pierdut, ieri, la Izvorani, scor 1-2, partida amicală disputată împotriva formaţiei CS Buftea (loc 9 în Seria a 2-a din Liga a III-a). Callatis a deschis scorul în prima repriză prin Kamara, min. 26, dar ilfovenii au reuşit să întorcă rezultatul în partea secundă. La acest meci, pentru Callatis a evoluat şi fundaşul nigerian Samson Nwabueze, 23 ani, ultima oară la ACS Politehnica Iaşi. „Samson este în probe la noi şi deşi a jucat un singur meci am văzut că are unele calităţi. Îl vom urmări în continuare. În ceea ce priveşte ultimele două partide, sunt nemulţumit că am pierdut, însă nu facem o tragedie din acest lucru pentru că sunt doar meciuri amicale. Vom încerca în perioada următoare să găsim o formulă cât mai ideală pentru a aborda cât mai bine a doua parte a sezonului. Ratăm foarte mult, am primit din nou gol din fază fixă, iar aceste lucruri mă pun pe gânduri. Există însă concurenţă şi va juca doar cine va fi mai în formă. Lotul nu este încă definitivat, aşteptăm şi ultimele partide de pregătire şi apoi vom şti exact pe cine ne vom baza. Am mai avea nevoie de un fundaş şi un mijlocaş şi dacă vom găsi jucători de valoare, îi vom aduce“, a declarat antrenorul Erik Lincar, care a folosit în meciul cu CS Buftea următoarele formule de joc - repriza 1: Bermudez - Samson, Stoica, Răvoiu, L. Florea - Erdinci Cogali - Dimcea, Kamara - Grigoraş, Crăciun, Ioviţă; repriza a 2-a: Marin - Ţarălungă, Bucur, Floricel, Samson (60 Iovănescu) - I. Florea - Bolat, Bardu - Calagi, Patane, Doicaru. Următorul meci amical susţinut de Callatis va avea loc mâine, cu Astra II Giurgiu. Alte două jocuri amicale vor avea loc pe 16 şi 19 februarie, ambele în compania divizionarei secunde Dunărea Galaţi.