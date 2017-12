Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că ediţia din acest an a Festivalului \"Callatis\" va avea loc în perioada 11 - 17 august. Tusac a precizat că, începînd din acest an, Festivalul \"Callatis\" îşi schimbă forma de desfăşurare, spectacolele avînd loc în trei locaţii diferite: Mangalia, Neptun şi Olimp. \"Vor avea loc spectacole în trei locaţii diferite, simultan, deoarece de acest festival trebuie să se bucure toţi turiştii din sudul litoralului, nu numai cei din Mangalia\", a declarat Tusac. El a adăugat că, de anul viitor, \"Callatis\" se va desfăşura în fiecare staţiune din sudul litoralului. În ceea ce priveşte cheltuielile pentru “Callatis”, Tusac a precizat că vor fi folosite fonduri mai mici pentru ediţia din acest an, comparativ cu anii anteriori, chiar dacă festivalul are loc în mai multe locaţii.