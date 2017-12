Callatis încheie sezonul cu un eşec

Callatis Mangalia nu a mai reuşit, sâmbătă, cu Dinamo II Bucureşti, aceeaşi evoluţie foarte bună cu care îşi obişnuise suporterii în acest retur. În ultimul meci, disputat pe teren propriu, mangalioţii au cedat, scor 0-2 (0-0), în faţa echipei secunde a lui Dinamo. Începutul meciului părea să anunţe încă un succes al elevilor lui Mugurel Cornăţeanu, dar golgeterul Radu Doicaru, 9 goluri în acest campionat, a irosit o lovitură de la 11 m în min. 6. Oaspeţii au profitat de ziua mai slabă a Callatis-ului şi au reuşit să profite în repriza secundă de două inexactităţi. Mai întâi Bălan deschis scorul în min. 70, reluând cu capul de la 8 m, iar Scărlătescu a stabilit scorul final, 2-0 pentru Dinamo II, în min.89, cu un şut puternic din interiorul careului.

„Am ratat mult şi cred că în repriza a doua oboseala şi-a spus cuvântul. Cred însă că am încheiat acceptabil acest sezon. Am reuşit să ne îndeplinim obiectivul prin salvarea de la retrogradare, dar ne pare rău că nu am putut să le oferim un succes suporterilor. I-am dezamăgit la ultimul meci şi ar fi meritat mai mult. Am intrat probabil prea repede în vacanţă“, a spus la final căpitanul gazdelor, Cristi Bardu. Pentru Callatis au evoluat: L. Marin - Samson, Răvoiu (60 Nazîru), Damian, Evdochim - Bardu, Erdinci Cogali, Bolat, Cureteu (30 Miron) - Calagi (46 Crăciun), Doicaru.