Callatis, la a şaptea victorie consecutivă

Callatis Mangalia a confirmat, vineri, şi în deplasarea de la CS Buftea, forma foarte bună prin care trece, câştigând cu 4-1 (1-0), prin golurile înscrise de Calagi (min. 24 şi 56), Doicaru (min. 64) şi Bardu (min. 58). „A fost o partidă controlată de noi şi în care nu am avut niciun moment emoţii că nu am putea obţine cele trei puncte. În repriza secundă cred că am jucat cel mai bun fotbal de până acum în acest campionat. Mă bucură atât rezultatul cât şi evoluţia echipei. Avem maximum de puncte şi este foarte bine pentru moralul echipei“, a declarat antrenorul Callatisului, Cristian Cămui. Din păcate, CS Eforie a fost învinsă pe teren propriu de către Dunărea Călăraşi, scor 2-1. Singurul gol al formaţiei pregătite de Gabi Şimu a fost reuşit de Niţă, în min. 83.

Rezultate: CS Buftea - Callatis Mangalia 1-4, CS Eforie - Dunărea Călăraşi 1-2, Rapid II Bucureti - CS Tunari 1-1, CSM Rm. Sărat - Spicul Mopan Bucureşti 0-2, FC Voluntari - ACS Berceni 2-1, Comprest GIM Bucureşti - ABC Stoicescu 3-2. Partida Partizanul Merei - Unirea Slobozia se dispută sâmbătă, de la ora 15.00. Phoenix Ulmu a stat. Clasament: 1. Callatis 21p; 2. Slobozia 16p; 3. Călăraşi 13p; 4. Spicul Mopan 11p (golaveraj: 15-7); 5. Buftea 11p (11-10); 6. Rapid II 10p (13-7); 7. Berceni 10p (11-9); 8. Tunari 9p (9-9); 9. Voluntari 9p (5-5); 10. Eforie 7p; 11. Merei 6p; 12. Phoenix Ulmu 4p (7-13); 13. Comprest 4p (9-19); 14. ABC Stoicescu 3p; 15. CSM Rm. Sărat 1p.