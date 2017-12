Callatis rămâne cu picioarele pe pământ

Meciul câştigat în deplasare, cu Delta Tulcea, scor 2-0, în etapa a 16-a a ligii secunde, este trecut deja pe planul secund de conducerea Callatis-ului. Chiar dacă cele trei puncte sunt foarte importante în economia clasamentului, preşedintele Neculai Tănasă ştie că mai sunt de disputat alte 14 meciuri la fel de grele şi de importante. „Atmosfera la echipă este bună. Ne-am bucurat după meci, dar deja pregătim partida cu Gloria Buzău. La Tulcea am jucat cu o adversară din liga a doua. Nu am învins nici pe Steaua, nici pe Dinamo. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, modeşti, pentru că nu va fi uşor meciul cu Gloria Buzău, programat sâmbătă, de la ora 11.00. Dacă învingem, avem şanse mari de evitare a retrogradării şi îndeplinire a obiectivului. Pentru acest joc nu avem jucători suspendaţi sau accidentaţi, tot lotul fiind valid. Din fericire, ne continuăm seria bună din tur, când în ultimele două etape am învins pe FC Farul la Mangalia, scor 4-0 şi pe Dinamo II Bucuresti, în deplasare, scor 3-1“, a precizat Tănasă.