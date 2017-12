Callatis s-a întărit de la Viitorul

După ce i-a transferat la finele anului trecut pe portarul Cristian Mitrea (24 ani - Dunărea Călăraşi) şipe fundaşul central Ionel Posteucă (29 ani - liber de contract), conducerea formaţiei Callatis Mangalia a reuşit perfectarea altor trei transferuri de jucători. Astfel, la echipa pregătită de Mugurel Cornăţeanu vor evolua până la finele campionatului, sub formă de împrumut, trei jucători de la Viitorul Constanţa: atacantul Nicole Hertu (21 ani), mijlocaşul dreapta Radu Cureteu (21 ani) şi fundaşul central Florin Nazîru (18 ani). „Sunt jucători tineri, dar am mare încredere în potenţialul lor şi cred că ne vor ajuta în îndeplinirea obiectivului“, a declarat preşedintele Callatis-ului, Neculai Tănasă. Cele trei achiziţii acoperă posturi importante în echipa mangaliotă, mai ales după despărţirile de fundaşul central Liviu Floricel şi atacantul Bogdan Ungureanu, cu care s-a reziliat pe cale amiabilă înţelegerile după ce nu au confirmat în prima parte a sezonului. În plus, prin venirea lui Radu Cureteu se crează o mai mare concurenţă pe partea dreaptă, acolo unde Samson era până acum singura soluţie care a oferit satisfacţie. Callatis şi-a completat şi conducerea tehnică, noul antrenor cu portarii fiind Florin Adam (40 ani, fost portar la FC Farul, Midia Năvodari şi Callatis Mangalia). El l-a înlocuit în funcţie pe Laurenţiu Gheorghe, care a decis să continue la FC Farul. Primul meci de verificare al Callatis-ului va avea loc sâmbătă, 21 ianuarie, cu penultima clasată din prima ligă bulgară, Kaliakra Kavarna.