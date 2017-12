Callatis şi-a prezentat lotul de jucători

Callatis Mangalia este decisă să pornească cu dreptul în noul sezon din toate punctele de vedere. Ieri, la Hotelul “President“ din Mangalia, conducerea clubului şi-a prezentat noile achiziţii, alături de care speră să-şi atingă obiectivul stabilit: clasarea între primele opt formaţii ale Seriei I din eşalonul secund. Cu 13 transferuri efectuate, la care se adaugă şi Marin Barbu, un tehnician cu o bogată experienţă în primele două divizii, Callatis are motive să spere că evoluţiile din Liga a 2-a vor fi apreciate atât de suporteri, cât şi de adversari. „Vrem să formăm o echipă care să pună probleme oricui în acest sezon. Marin Barbu mi se pare un super antrenor şi cred că va avea rezultate frumoase la Mangalia. În timp, dacă se va forma o echipă competitivă, ne vom gândi şi la promovarea în primul eşalon. Aşa cum Chiajna a putut promova, de ce nu am putea să o facem şi noi la un moment dat? Constanţa merită o echipă în Liga 1 şi măcar două-trei în liga secundă“, a declarat primarul Claudiu Tusac. „Obiectivul este să jucăm un fotbal bun, calitativ şi pentru acest lucru am şi făcut aceste transferuri. Ne propunem o clasare între primele opt formaţii“, a afirmat şi preşedintele Neculai Tănasă, care a dat asigurări că până la ora meciului vor fi finalizate toate lucrările de cosmetizare a bazei sportive. Antrenorul Marin Barbu a ţinut să amintească celor prezenţi că este dificil de ţinut o echipă de fotbal în aceste vremuri, iar efortul conducerii mangaliote este cu atât mai mult de lăudat. „Mangalia este un oraş cu o frumoasă tradiţie fotbalistică. Faptul că am venit aici creează şi unele pretenţii. Nu formăm încă o echipă omogenă, dar cu ambiţia jucătorilor încercăm să trecem peste acest lucru“, a spus Barbu. Printre cele mai reuşite achiziţii se numără şi stoperul Răzvan Damian, 28 ani, ultima oară la Astra II Giurgiu. „Am ales Mangalia după ce am vorbit cu mai mulţi jucători care au evoluat aici. Sperăm să ne îndeplinim obiectivul şi să debutăm cu dreptul în noul sezon“, îşi doreşte Damian, în timp ce mijlocaşul Gabriel Tudose, 23 ani, pare să ştie exact ce îşi doreşte. „Este un pas înainte în cariera mea. Am găsit un grup unit la Mangalia. Ne dorim cât mai multe puncte şi câţi mai mulţi bani“, a afirmat jucătorul adus de la Ceahlăul Piatra Neamţ. În această vară au fost transferaţi la Callatis, 13 jucători: Ferariu, Sofronie, Miron şi Tudose (toţi de la Ceahlăul Piatra Neamţ), Dragne, Damian şi Cojenel (toţi de la Astra II Giurgiu), Huzuneanu (Dacia Mioveni), Ciortea (CF Brăila), Iordache (FC Snagov), Ungureanu (Gloria Buzău), Samson (CSMS Iaşi) şi Evdochim (Viitorul Constanţa). Callatis Mangalia va debuta sâmbătă, în noul sezon, pe teren propriu, urmând să întâlnească, de la ora 11.00, pe Delta Tulcea. Intrarea spectatorilor la meci este gratuită.