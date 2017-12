Calm aparent între Israel şi Hamas, la un an de la conflictul din Fâşia Gaza

De la începutul acestei ierni, niciun militar sau civil israelian nu a fost ucis în atacuri teroriste, un fenomen fără precedent în ultimele decenii Un calm aparent se menţine între Israel şi mişcarea Hamas, la un an de la conflictul din Fâşia Gaza, situaţie care de fapt maschează pregătirile celor două părţi în vederea unor noi conflicte. Şeful serviciului militar de informaţii israelian, generalul Amos Yadlin, consideră acestă stare de fapt rezultatul capacităţilor israeliene de disuasiune, dar şi faptului că mişcările Hamas şi Hezbollah sunt ocupate cu reconstituirea arsenalelor.

Israelul a avut confruntări violente cu ambele organizaţii islamiste. Operaţiunile de acum un an în Fâşia Gaza s-au soldat cu moartea a 1.400 de palestinieni şi a 13 israelieni, în timp ce conflictul cu Hezbollah, în 2006, s-a soldat cu moartea a 1.200 de persoane în sudul Libanului şi a 160 de persoane în Israel. Şi în prezent există riscul unor noi conflicte. Calmul actual se explică prin faptul că Israelul doreşte o oarecare stabilitate politică, iar Hamas trebuie să îşi refacă arsenalul. Generalul israelian Aviv Kochavi acuză grupările Hamas şi Hezbollah că, datorită Iranului, deja şi-au îmbunătăţit capacităţile de atacare a Israelului. Liderii Hamas au refuzat orice comentariu pe această temă. „Lupta va fi lungă”, a anticipat Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa armată a Hamas. Pentru contracararea ameninţării, Israelul are un sistem capabil să distrugă rachetele lansate din Fâşia Gaza, controlată de Hamas, sau din Liban, unde mişcarea Hezbollah are aproximativ 40.000 de rachete.

Cei şapte miniştri din cadrul cabinetului de securitate israelian s-au întâlnit, din nou, luni, pentru o reuniune crucială care ar putea soluţiona situaţia militarului Gilad Shalit, ţinut în captivitate de peste trei ani de mişcarea Hamas. Reuniţi în două reprize duminică, cei mai importanţi şapte miniştri nu au ajuns la un consens cu privire la un acord de schimb de prizonieri cu mişcarea islamistă ce controlează Fâşia Gaza. Trei miniştri printre care şi cel al Apărării, Ehud Barak, sunt de acord ca Israelul să elibereze în schimbul militarului mai multe sute de deţinuţi care să se întoarcă la locuinţele lor, inclusiv în Cisiordania ocupată, după cum solicită Hamas. Alţi trei miniştri, printre care şi şeful diplomaţiei, Avigdor Liebermann, sunt împotrivă. Premierul Benjamin Netanyahu, a cărui poziţie este decisivă în acest caz, s-a pronunţat până acum împotriva unei asemenea eliberări, dat fiind riscul ca prizonierii condamnaţi pentru că au organizat atentate să lanseze noi operaţiuni după ce vor fi eliberaţi. Premierul Netanyahu trebuia să se întâlnească cu părinţii lui Gilad Shalit, luni, înaintea reuniunii cabinetului restrâns.

Autorităţile egiptene au interzis, ieri, un marş al militanţilor internaţionali care intenţionează să se deplaseze spre Gaza cu ocazia împlinirii unui an de la ofensiva israeliană în teritoriul palestinian. Unele organizaţii internaţionale au cerut autorizare pentru a organiza un marş de solidaritate cu locuitorii din Gaza, dar având în vedere situaţia sensibilă din teritoriu, Egiptul nu poate coopera pentru realizarea unui astfel de proiect”, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, care avertizează că ”orice tentativă de încălcare a legii şi ordinii publice de către organizaţiile locale sau internaţionale va fi sancţionată conform legii”. Peste o mie de militanţi din 42 de ţări intenţionează să participe la marşul spre Gaza, plecând din Egipt. Între 27 decembrie 2009 şi 10 ianuarie 2010, Israelul a lansat o ofensivă aeriană şi terestră împotriva Hamas în Fâşia Gaza.