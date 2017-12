Calomnia şi insulta nu îşi găsesc locul în noul Cod Penal

Preşedintele comisiei speciale care analizează Codul Penal, Victor Ponta, a declarat, ieri, că reglementarea insultei şi calomniei ar trebui făcută într-o lege specială şi nu în Codul penal, pentru a nu „strica” proiectul pentru două infracţiuni ce ar aduce multe controverse. El a precizat că în cazul acestor două fapte specifice în general jurnaliştilor, trebuie organizată o dezbatere publică, idee agreată şi de reprezentanţii societăţii civile. „Trebuie să vedem în ce măsură putem să protejăm viaţa privată, fără însă să îngrădim în vreun fel presa”, a afirmat ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, Victor Ponta. El s-a arătat total împotriva introducerii calomniei şi insultei în Codul Penal, dar consideră că probabil îşi vor avea locul într-o lege specială întrucît nu are rost să strice toată munca de pînă acum la proiectul Codului Penal din cauza controverselor pe tema calomniei şi insultei. Totodată, Ponta a afirmat că nu se ştie încă dacă reglementarea acestora va fi făcută într-o eventuală Lege a presei. „Nu ştiu. Eu sper că presa are curaj să facă o Lege a presei. Eu îmi doresc să trăiesc într-un cadru legal şi organizat şi sînt convins că foarte mulţi din presă şi-ar dori să aibă un cadru legal şi clar, dar e un deziderat”, a spus ministrul. Victor Ponta spune că, date fiind modificările aduse în subcomisia specială, Codul Penal va putea fi însuşit ca iniţiativă legislativă, fapt ce ar mulţumi şi ONG-urile care cer retrimiterea în Guvern, şi că are mandat din partea PSD să propună această variantă. „Se va merge pe o procedură accelerată pentru că, în măsura în care am avut aceste dezbateri, codul nu mai intră în Comisia juridică, ci direct în plenul Camerei Deputaţilor, unde cred că lucrurile vor decurge foarte rapid şi fără probleme!”, a mai spus Ponta.