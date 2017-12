Călugăriţa Cristina a avansat în competiţia „Vocea Italiei“

Măicuţa Cristina Scuccia, care a impresionat în etapa precedentă a concursului „Vocea Italiei“, a trecut de duelul cu Luna Palumbo şi a rămas în competiţie. Sora Cristina Scuccia a devenit cunoscută în toată lumea, după ce o înregistrare cu ea cântând piesa ”No One”, din repertoriul artistei Alicia Keys, la emisiunea „Vocea Italiei“, a făcut senzaţie pe internet. Călugăriţa are 25 de ani, este originară din Sicilia şi este membră a ordinului Surorilor Ursuline ale Familiei Sfinte. Măicuţa a impresionat la preselecţii şi a trecut în etapa următoare, unde s-a duelat cu Luna Palumbo, o altă concurentă. Cele două au cântat piesa ”Girls Just Want To Have Fun”, lansată de Cyndi Lauper în anul 1983. După o interpretare care a ridicat publicul în picioare, rapperul Alessandro Aleotti, cunoscut sub numele de J-Ax, a decis ca sora Scuccia să meargă în etapa următoare.

Călugăriţa a indicat spre cer, în timpul melodiei, când a cântat versul ”Daddy dear, you're still number one”, în traducere, „Dragă tată, eşti încă numărul 1“, stârnind zâmbetele celor din sală. ”Am venit aici pentru că am un dar pe care vreau să îl împărtăşesc. Sunt aici pentru a propovădui Evanghelia”, le-a spus măicuţa membrilor juriului.