Călugărul decapitat, condus pe ultimul drum!

ÎNMORMÂNTAT Fostul călugăr din Ghindăreşti, ucis cu bestialitate şi abandonat într-un sac pe marginea unui drum, a fost înmormântat, ieri, la cimitirul din localitate. Câteva zeci de localnici şi rude l-au însoţit pe Alexe Artiom pe ultimul drum. La trei zile de la comiterea crimei, sătenii spun că le este frică să adoarmă şi că cel care i-a luat viaţa călugărului merită aceeaşi soartă. „Aseară (n.r. - duminică) abia am reuşit să adorm pe la miezul nopţii. Îmi era frică să închid ochii. Eu locuiesc şi singură, iar dacă intră peste mine cine mă aude?“, „Dormim cu grijă. Cine ştie ce se poate întâmpla! Până nu îl prind pe criminal nu cred că o să avem linişte“, „Criminalul sigur este de pe aici, de prin sat. Ne-a făcut de ruşine localitatea. La noi nu s-a mai întâmplat aşa ceva. De acum vă daţi seama cum o să se vorbească despre noi?“, „Dacă îl prind pe cel care a făcut asta o să îi smulg beregata cu dinţii. Este un animal“, acestea sunt doar câteva dintre părerile celor veniţi să îl conducă pe Alexe Artiom pe ultimul drum. „Era un om bun, care nu a supărat niciodată pe nimeni. Îşi vedea de treaba lui şi dacă îl chema lumea mergea bucuros să ajute cu ceva. Cel care a făcut asta sper să fie condamnat pe viaţă“, a declarat Petre Artiom, fratele victimei. Rudele spun că Mitropolia Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi a decis ca el să fie înmormântat fără preoţi, iar sicriul să nu fie depus în biserica din Ghindăreşti. Conform tradiţiei, în jurul orei 15.00, sicriul în care se afla Alexe a fost dus spre cimitir, prin faţa bisericii unde alaiul s-a oprit pentru câteva clipe. „S-a propus un ajutor cu bani pentru familie. Era un băiat la locul lui. Nu a făcut nicio răutate, era respectat“, a declarat Zaharia Platon, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni de la Ghindăreşti.

ALAI CU „EPOLEŢI“ Printre localnici s-au aflat în permanenţă şi câţiva poliţişti care au încercat să îi dezlege la limbă. Mai mult, cortegiul funerar, cât şi curioşii care au ieşit la poartă au fost filmaţi de criminalişti. În echipa care anchetează această crimă a fost inclus şi cms. şef Ivan Anane, cunoscător al limbii şi obiceiurilor lipovenilor, pentru a discuta cu localnicii care sunt reticenţi cu cei din afara comunităţii. Mai multe echipe de poliţişti au mers din casă în casă pentru a vorbi din nou cu sătenii. Dar nimeni nu a văzut ceva dubios. Pentru că telefonul victimei a fost găsit în casă, sub o pernă, anchetatorii nu exclud ipoteza ca victima să îşi fi cunoscut agresorul şi că a fost luată de acesta pe timpul nopţii, în grabă, fără a se opune. Această variantă este întărită şi de spusele rudelor care susţin că el nu pleca niciodată fără mobil. Mai mult, la necropsie, anchetatorii au descoperit că Alexe avea unghiile degetelor de la piciorul drept vopsite cu ojă roşie. Surse din cadrul anchetei susţin că necropsia a confirmat faptul că victima obişnuia să întreţină relaţii intime cu persoane de acelaşi sex. Ieri, procurorii au început urmărirea penală in rem, sub aspectul comiterii infracţiunilor de omor şi profanare de morminte.