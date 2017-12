Căluțul de mare și bețișorul său de urechi

Devenită virală pe rețelele sociale, fotografia unui căluț de mare care plutește în apele Indoneziei agățat de un bețișor de urechi, realizată de fotograful american Justin Hofman, a fost selectată printre finaliste la premiile concursului "Wildlife Photographer of the Year". În imagine, se vede un căluț de mare agățat de un bețișor de urechi, pentru a se menține împotriva curenților puternici de pe coasta insulei indoneziene Sumbawa, semn al poluării excesive din această zonă. "La început am fost atât de fericit să găsesc acest cal de mare drăguț, dar, pe măsură ce fluxul s-a schimbat, iarba de mare și resturile au început să treacă peste recif și odată cu ele plastice, gunoi și deșeuri. Petele albe care se văd pe fundal sunt, de fapt, pungi de plastic. Pe măsură ce toate acestea se întâmplau, am știut că este o scenă importantă care trebuia să fie documentată. A fost frustrant, dezgustător și trist, dar a trebuit să fotografiez", a declarat Justin Hofman.

Peste 50.000 de fotografii din 92 de țări au fost înscrise în prestigiosul concurs, dar numai 100 vor fi incluse în expoziția finală ce va putea fi vizitată din 20 octombrie la Muzeul de Istorie Naturală din Londra. Dintre cele selectate, un juriu format din experți internaționali va alege imaginile câștigătoare pe baza creativității, originalității și excelenței tehnice. Acestea vor fi anunțate într-o ceremonie de gală la 17 octombrie, înainte de deschiderea expoziției.