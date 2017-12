Cambridge School, la Constanţa

INVESTIŢIE ÎN EDUCAŢIE Constănţenii au posibilitatea să studieze la Cambridge School. Nu vorbim despre instituţia de învăţământ din Anglia, ci despre Liceul Teoretic Educational Center - Cambridge School Constanţa, acreditat de Ministerul Educaţiei în august 2013. Instituţia de învăţământ a fost înfiinţată în anul 2002, sub numele de „Lebanese School“, sub patronajul Ambasadei Libanului în România. Unitatea a trecut prin mai multe transformări, numindu-se Cambridge School of Bucharest Constanţa Branch în 2006, când a devenit filială a Cambridge School Bucharest, şi mai apoi Educational Center - Cambridge School of Constanţa în 2008, când a fost autorizată de Ministerul Educaţiei, ca Educational Center Constanţa, pentru toate ciclurile: preşcolar, şcoală primară, gimnazială şi liceu. Şi pentru că vorbim despre o instituţie de învăţământ acreditată de britanicii de la Cambridge, predarea se face în limba engleză pentru toate materiile. Din 2002 şi până în prezent, unitatea de învăţământ a evoluat atât în ceea ce priveşte latura profesională, cât şi în ceea ce priveşte infrastructura. Vineri, primarul Radu Mazăre a fost prezent la inaugurarea noului corp al unităţii de învăţământ, alături de senatorul Alexandru Mazăre. Aşa cum a declarat administratorul Liceului Teoretic Educational Center - Cambridge School Constanţa, Ghaleb Nassar, valoarea investiţiei a depăşit 1,4 milioane de euro. „Fără ajutorul municipalităţii, nu reuşeam să realizăm ceea ce am făcut. Am pornit cu vechea clădire, iar în urmă cu doi ani, am adăugat un etaj. Am continuat să investim, realizând acest nou corp de clădire. Sperăm ca în cel mult un an să putem construi încă un corp. Suntem în creştere, pentru că, anual, numărul celor care vin să înveţe aici este tot mai mare, în prezent având la studii 350 de copii, începând cu preşcolari şi până la elevi de liceu”, a spus Ghaleb Nassar.

APRECIERI Prezent la inaugurarea noului corp de clădire, primarul Radu Mazăre a afirmat că, din păcate, investiţiile în educaţie sunt foarte puţine şi că ceea ce se întâmplă la Liceul Teoretic Educational Center - Cambridge School Constanţa trebuie luat ca exemplu. „Vreau să felicit familia de români Nassar, care a investit în educaţie. Ghaleb şi Noha Nassar sunt români de şapte ani, dar sunt şi cetăţeni libanezi. În urma unei analize pe care am făcut-o, am constatat, din păcate, că în educaţie şi în şcoală au investit numai străini. Au investit turcii şi libanezii. I-am întrebat de ce nu au investit într-un restaurant sau într-un club, pentru că românii care investesc se orientează în special către aceste lucruri, care aduc profit imediat. Doamna Noha Nassar mi-a spus cât de importantă este educaţia”, a spus primarul. Mazăre susţine că tot ceea ce s-a realizat la Liceul Teoretic Educational Center - Cambridge School Constanţa este încă o dovadă că se poate investi şi în educaţie. „Au venit nişte străini, musulmani, să ne dea o lecţie şi să ne arate, în Constanţa, că se poate investi în educaţie cu profit pentru toată lumea. Profit pentru copiii şi elevii de aici, profit pentru cei care investesc. Este un exemplu şi m-aş bucura din tot sufletul ca în mandatul meu, acesta, viitorul sau care va fi, să vin şi să inaugurez şi o şcoală de ţinuta acestei instituţii de învăţământ care să aibă patron român, constănţean”, a mai spus Mazăre. La final, primarul a semnat în cartea de oaspeţi a şcolii, unde a scris: „Felicitări familiei de români Nassar, care crede în viitorul României!”.