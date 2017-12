Camera 112, cu ghinion pentru turişti

O turistă din Bucureşti a apelat la ajutorul presei ca ultimă speranţă, după ce s-a lovit de indiferenţa crasă a personalului hotelului în care era cazată, hotel de unde i-au fost furate toate lucrurile cu care a venit la mare. Mai mult decît atît, femeia a primit şi o amendă în valoare de două milioane pentru disturbarea liniştii publice atunci cînd şi-a ieşit din fire şi a ţipat la una din recepţionere, în încercarea de a primi o explicaţie în legătură cu ce s-a întîmplat. Evenimentul s-a petrecut sîmbătă noaptea, în incinta Hotelului Parc din staţiunea Mamaia. Potrivit declaraţiei sale, Marga Niţu, de 27 de ani, a venit pe litoral împreună cu soţul ei invitaţi fiind la o nuntă care s-a desfăşurat în incinta hotelului. Cei doi s-au cazat, pentru două zile, în camera 112, situată la etajul unu. Femeia povesteşte cum, după încheierea petrecerii, în jurul orei 5 dimineaţa, s-a întors împreună cu soţul său în cameră. Aici, a constat cu stupoare că... nu mai era nimic. „Cînd am intrat şi am văzut camera goală, nu mi-a venit să cred” a declarat turista. Femeia susţine că i-au fost furate absolut toate hainele, încălţămintea, parfumurile, fardurile, bijuteriile şi geanta în care avea actele şi banii, paguba totală ridicîndu-se la aproximativ de 3.000 de euro. Potrivit femeii, geamurile erau închise, deoarece ea însăşi şi-a luat măsuri de siguranţă înainte de a părăsi camera, gîndindu-se tocmai la un eventual furt. Ironia sorţii: de ce i-a fost frică, n-a scăpat! După ce s-au trezit cu camera goală, cei doi au anunţat poliţia şi au coborît la recepţie pentru a semnala evenimentul şi a cere explicaţii. Aici însă, s-au lovit de atitudinea necooperantă a recepţionerei de serviciu. „Cînd am cerut explicaţii, recepţionera mi-a spus că ei nu au control asupra palierului pe timpul nopţii”. Tînăra a dorit atunci să fie pusă în contact cu administratorul hotelului, însă acesta, potrivit spuselor recepţionerei, nu era disponibil. Cealaltă parte implicată în eveniment, respectiv personalul şi conducerea Hotelului Parc, a fost extrem de rezervată. Personalul hotelului nu a dorit să facă nici un fel de comentariu în legătură cu cele întîmplate, avînd o atitudine uşor ostilă faţă de presă, iar administratorul hotelului, Aurel Butnaru, contactat telefonic pentru a-şi expune punctul de vedere, a declarat că nu poate comenta în niciun fel cele întîmplate şi că aşteaptă finalizarea cercetărilor efectuate de către poliţişti. În ceea ce priveşte ancheta, agentul principal Eduard Iordache, din cadrul Poliţiei Mamaia, a declarat că în camera de hotel nu s-a intrat prin efracţie, ci folosind o cheie potrivită, care a descuiat, fără nicio problemă, uşa camerei. Ofiţerul de poliţie a mai declarat că butucul de la uşa camerei a fost luat şi urmează ca poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale să-l analizeze pentru a descoperi modul în care s-a intrat în cameră. De asemenea, au fost luate amprentele tuturor celor implicaţi şi acestea urmează să fie confruntate cu ampretele de pe butuc şi din cameră. Tînăra păgubită intenţionează să acţioneze în instanţă conducerea hotelului.