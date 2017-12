Camera Agricolă a început anul în forţă

Directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene Constanţa (CAJC), Paraschiva Mocănaşu, a declarat că începutul de an a fost unul pozitiv pentru instituţia pe care o conduce. Din 29 ianuarie, reprezentanţii CAJC au pornit o campanie de informare şi de deschidere de cursuri în nordul judeţului Constanţa. Au fost ţinute peste 20 de prelegeri despre Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă” şi Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” şi au fost lansate nouă cursuri de pregătire profesională agricolă. De asemenea, în mai multe localităţi, în cadrul sesiunilor de informare, reprezentanţii centrelor locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au prezentat fermierilor condiţiile de eligibilitate pentru înregistrarea ca producători, dar şi actele necesare pentru sesiunea de înscrieri care va fi deschisă anul acesta între 1 martie şi 16 mai, a precizat Mocănaşu. “Suntem mulţumiţi de începutul de an, când am luat la pas tot nordul judeţului nostru, pentru a completa activitatea pe care am desfăşurat-o, anul trecut, în restul judeţului”, a spus Mocănaşu.

FORMELE ASOCIATIVE, O PRIORITATE. Directorul executiv al CAJC a precizat că, în martie, vor mai fi deschise zece cursuri de pregătire profesională, ca urmare a cererii crescânde, dar şi că se va duce o campanie, pe durata anului în curs, pentru a prezenta agricultorilor avantajele asocierii. „Un obiectiv important pentru noi este impulsionarea formării de cooperative, asociaţii profesionale şi grupuri de producători, conform legislaţiei în vigoare. Fermierii trebuie să înţeleagă că vor atrage mai uşor fonduri europene, vor avea alt cuvânt de spus în privinţa deciziilor legislative care îi privesc, ca să nu mai vorbesc de negocierea avantajoasă atât pentru cele necesare desfăşurării activităţii, cât şi pentru produsele vândute”, a declarat Paraschiva Mocănaşu.