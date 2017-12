Camera Agricolă Judeţeană Constanţa (CAJC) are parte de un început de an cu activitate intensă. Chiar de sâmbăta aceasta debutează campania de informare a fermierilor şi de lansare a 12 cursuri de formare profesională în mai multe localităţi din judeţul nostru, la primăria din Mihail Kogălniceanu având loc, de la ora 10.00, o informare a fermierilor despre Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă” şi Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”, iar la Primăria Hârşova, de la 12.00, se deschide cursul de iniţiere “Pescar în ape interioare şi de coastă”. Directorul executiv al CAJC, Paraschiva Mocănaşu, s-a arătat încântată de volumul mare de activitate, care certifică impactul pe care l-au avut activităţile desfăşurate de instituţia pe care o conduce pe parcursul anului trecut. “Niciodată în ianuarie nu am iniţiat 12 cursuri de formare profesională. Cererea a fost extrem de mare ca răspuns la informările pe care le-am făcut anul trecut în tot judeţul, dar şi ca urmare a faptului că oamenii au văzut că fondurile europene pot fi accesate. De aceea ne bucurăm să culegem roadele muncii depuse pentru a facilita depunerea de dosare pentru măsurile 114 şi 112. În plus, avem în proiect anul acesta şi iniţierea unui curs de formare profesională pentru mecanic agricol, care ar fi singurul din judeţ”, a declarat Mocănaşu. Ea a adăugat că în acest an se aşteaptă la un număr mai mare de cereri de finanţare europeană, în lumina numărului mare de fermieri care îşi vor obţine certificatele de formare profesională, chiar dacă sesiunile pentru Măsurile 114 şi112 vor fi comasate în doar două luni, iulie şi octombrie. Paraschiva Mocănaşu a ţinut să mai precizeze că modificarea legislaţiei privind desfăşurarea activităţii Camerelor Agricole implică susţinerea financiară şi de către fermieri, deci consultanţa nu va mai fi gratuită şi, mai mult ca sigur, tarifele pentru formare profesională vor creşte.