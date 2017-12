Camera Deputaților a adoptat proiectul privind insolvența persoanelor fizice

Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi, cu 309 voturi pentru, proiectul de lege privind insolvența persoanelor fizice. "Proiectul de lege oferă un ajutor real românilor de bună-credință sufocați de datorii. Eu mi-aș fi dorit ca întreaga procedură să fie sub controlul instanței, dar, având în vedere comentariile CSM care au spus că este posibilă o îngreunare a instanțelor și în consecință termene foarte lungi, am decis ca în fața dumneavoastră astăzi să vin cu această propunere legislativă care cuprinde două tipuri de proceduri: una administrativă, în fața unei comisii de insolvență, prin care se dă o reeșalonare a datoriilor în baza unui plan de rambursare pe un termen de 5 ani și numai procedura de lichidare se află în fața instanțelor de judecată", a spus la dezbatere inițiatoarea proiectului, deputata PSD Ana Birchall. Ea a adăugat că printre principalele avantaje ale acestui proiect se numără faptul că în momentul deschiderii procedurii de insolvență se suspendă orice procedură de executare silită și nicio altă procedură de executare silită nu mai poate fi începută, se acordă preferință planului de rambursare, și nu lichidării bunurilor, se suspendă de drept acumularea dobânzilor, penalităților și majorărilor de întârziere după momentul inițierii procedurii de insolvență și debitorul poate propune un plan de rambursare a datoriilor care se întinde pe 5 ani cu posibilitatea prelungirii cu încă un an. La dezbateri, reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare au afirmat că vor vota pentru acest proiect legislativ.