Camera Deputaţilor a aprobat înfiinţarea Instituţiei „Regele Mihai I”

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, prin procedură tacită, proiectul de lege privind înfiinţarea Instituţiei Regele Mihai I, pentru care statul român ar urma să asigure anual o finanţare de 860.000 de euro. Legea a fost adoptată prin procedură tacită, fără vot, pentru că a fost depăşit termenul constituţional pentru dezbaterea şi votul pe marginea actului normativ. Proiectul de lege merge astfel la Senat, în calitate de for decizional. „Instituţia pentru promovarea valorilor naţionale „ Regele MIHAI I”, denumită în continuare Instituţia, este organizată şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar. Sediul Instituţiei este Palatul Elisabeta, situat în Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 28, sector 1, Bucureşti”, prevede proiectul de lege. Predarea-preluarea imobilului se realizează pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Activitatea instituţiei constă în crearea şi dezvoltarea de programe şi proiecte în vederea promovării tradiţiilor, obiceiurilor şi simbolurilor naţionale, a persoanelor şi realizărilor de valoare din domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv şi economic; promovării unor evenimente cu semnificaţie istorică; promovării, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, a imaginii României, investiţiilor si turismului, artei, ştiinţei, educaţiei si a monumentelor istorice faţă de personalităţi, investitori şi instituţii din străinătate. Conducerea Instituţiei este asigurată de un director numit şi revocat din funcţie de către Parlament, în şedinţă comună a celor două Camere, la propunerea Custodelui Coroanei României, cu votul majorităţii parlamentarilor prezenţi. Anual se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului, o sumă în lei, echivalentă cu 860.000 euro. Suma se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Instituţia prezintă, în plenul Parlamentului raportul anual şi contul de execuţie bugetară. Raportul trebuie să cuprindă informaţii cu privire la activitatea Instituţiei. Raportul anual şi contul de execuţie bugetară se depun la Birourile permanente reunite până la data de 15 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior.