Camera Deputaţilor a aprobat OUG 90 privind infracţiunile din Justiţie

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, pe articole, în varianta Guvernului, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, prin vot, toate amendamentele depuse de opoziţie, unele dintre acestea mergând până la respingerea ordonanţei de urgenţă.

Proiectul de lege urmează să intre la votul final al deputaţilor în şedinţa de miercuri a plenului.

Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată în acest caz.

Comisia specială pentru legile justiţiei a adoptat, miercurea trecută, fără amendamente, proiectul de lege de adoptare a OUG 90.

Preşedintele Comisiei speciale pentru legile justiţiei, deputatul Florin Iordache, a declarat marţea trecută, la Parlament, că a spus membrilor Comisiei de la Veneţia că este „exclus” ca PSD să renunţe la înfiinţarea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

„Eu spun ce face PSD-ul, acea recomandare care vizează înfiinţarea secţiei speciale, este exclus să o punem în legislaţie. Eu am spus-o la Veneţia, ministrul Justiţiei era lângă mine şi nu a spus nimic. Am spus că este exclus. Am întrebat: <La voi în ţară există o instituţie nebună ca DNA să pună presiune pe magistraţi? Nu>”, a declarat, marţi, deputatul Florin Iordache, la dezbaterile din Comisia specială pentru legile justiţei.

Acesta le-a mai spus membrilor din opoziţie, legat de secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie: „Trebuie să se arate monstruozitatea sistemului. O să vedeţi în perioada următoare monstruozităţile”.

Guvernul a adoptat, pe 10 octombrie, ordonanţa de urgenţă pentru operaţionalizarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a explicat că, prin respectiva OUG, dosarele de la DNA în care sunt investigaţi magistraţi se vor muta la Ministerul Public.

La DNA sunt aproximativ 300 de dosare în care sunt investigaţi magistraţi.