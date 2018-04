Camera Deputaţilor a respins autonomia Ţinutului Secuiesc

10:01:34 / 12 Aprilie 2018

CARE SECUI ?

In paralel cu munca sisifica pentru schilodirea Justitiei si denigrarea institutiilor care raspund de securitatea statului, parlamentaristii fac publice provocarile maghiarilor care-si permit sa ne dea lectii de istorie, avand in vedere ca in scolile romanesti lectiile de istorie sunt pe cale sa dispara . Mai mult, cand atatea probleme economice si sociale sunt pe primul plan, se publica mizerabilul text privind asa zisa autonomie a secuilor, pentru a da astfel de idei si altora, in timp ce propuneri legislative vitale pentru noi, zac de ani de zile neluate deliberat in seama. Daca neonorabilii parlamentaristi aveau un minim bun simt politic ar fi refuzat inscrierea pe ordinea de zi a proiectului antiromanesc, si ar fi decalarat ca asemenea teme nu vor face niciodata obiectul dezbaterilor in Parlament. Si chiar daca admitem ca trebuia dezbatuta in Parlament o asemenea parsiva cerere, toti parlamentarii, nu doar deputatii, indiferent de culoarea politica aveau obligatia sa fie prezenti la vot si sa spuna raspicat NEM LEHET! Doar 218 voturi impotriva . Unde au fost ceilalti deputati care n-ar fi lipsit nici morti daca era vorba de o problema menita sa le rezolve interesele. Se poate spune ca maghiarii si-au atins obiectivul, acela de a otravi si mai mult atmosfera politica romaneasca atat de poluata si a face cunoscute Europei doleanta lor de a vedea o Romanie sfartecata.