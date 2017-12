Camera Deputaţilor va încheia un parteneriat cu UNICEF

Liderii grupurilor parlamentare şi membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor au aprobat semnarea unui protocol, respectiv a unei scrisori de intenţie între Parlamentul României - Camera Deputaţilor şi UNICEF. Preşedintele acestui for legislativ, Valeriu Zgonea, a declarat, ieri, că \"UNICEF va aduce o valoare adăugată activităţii parlamentarilor din Comisia de sănătate, familie şi orice afectează toate valorile care sunt comune în activitatea UNICEF şi a Parlamentului României, mă refer la copii, persoane în vârstă, familie, cetăţeni români\". El a precizat că parteneriatul se va desfăşura pe o perioadă de patru ani: \"Este un semnal extraordinar pentru Parlamentul Românei. UNICEF este un partener credibil în toată lumea, valoarea informaţiilor pe care le are UNICEF sper să fie utilă tuturor parlamentarilor în perioada 2012-2016, pentru că este un parteneriat pe patru ani\". (A.M.)