Camere agricole, perdele forestiere şi irigaţii puse la punct

Zi plină, ieri, pentru noul secretar de stat în Ministerul Agriculturii, constănţeanul Gheorghe Albu. În prima sa zi de mandat, acesta a prezentat Ministerului câteva dintre cele mai importante şi urgente puncte ce trebuie rezolvate. „Am trei puncte pe care doresc să le rezolv cât mai repede cu putinţă: înfiinţarea camerelor agricole, refacerea sistemului de irigaţii şi înfiinţarea perdelelor forestiere. Am discutat deja aceste puncte în Parlament şi cu departamentele specializate ale Ministerului Agriculturii”, a declarat Gheorghe Albu. Primul punct „fierbinte” - înfiinţarea camerelor agricole - este la un pas de a deveni realitate. „Proiectul de lege a primit votul favorabil al Comisiei pentru Agricultură şi va trece la Camera Deputaţilor. În septembrie, sperăm ca ele să devină realitate”, a declarat ministrul secretar de stat. În privinţa refacerii sistemului de irigaţii, Gheorghe Albu are în vedere materializarea unei dorinţe mai vechi aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) - trecerea bunurilor Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), filiala Dobrogea, în administrarea CJC. „Este un demers mai vechi al CJC, care ar duce la rezolvarea problemelor legate de irigarea terenurilor. Ministerul Agriculturii va analiza dacă există cadrul legislativ pentru subordonarea ANIF Consiliului Judeţean”, a afirmat Albu. Proiectul referitor la perdele forestiere a fost discutat, tot ieri, în Comisia pentru Agricultură. „Trebuie să găsim o soluţie pentru eliminarea birocraţiei. Bani sunt, pentru că există o astfel de măsură la Agenţia de Plăţi şi Dezvoltare. Noi, la Viişoara, am reuşit plantarea a 1.200.000 de pomi, deci lucrurile sunt posibile, doar că trebuie să scăpăm de birocraţie”, a subliniat secretarul de stat. O veste bună este că, din 2014, în plata pe suprafaţă vor intra şi terenurile împădurite. Amintim că la Constanţa se desfăşoară un program unicat de înfiinţare de perdele forestiere, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa. „Mandatul meu este scurt: până în toamnă, dar sper ca, în această perioadă, să pot realiza măcar cele trei puncte extrem de importante pe care mi le-am propus”, a subliniat noul secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Gheorghe Albu.