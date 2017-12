Camerele de comerţ cer reducerea cotei unice şi a TVA

Camerele de comerţ judeţene propun Guvernului reducerea cotei unice de impozitare, revenirea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 19%, dar şi contractarea de noi împrumuturi externe, pentru stimularea reluării creşterii economice. Setul de măsuri anticriză cuprinde, de asemenea, scutirea de plata impozitului pe profit a firmelor nou înfiinţate (pe perioade de şase luni pentru activităţile de comerţ, de un an pentru activităţile de servicii şi de doi ani pentru producţia industrială şi construcţii), scutirea de plata impozitului pe profitul reinvestit pe o perioadă de doi-trei ani şi eliminarea de urgenţă a impozitului minim obligatoriu. În plus, camerele de comerţ cer plata imediată a datoriilor statului la firme private şi compensarea restanţelor instituţiilor publice şi societăţilor de stat către firmele private cu datoriile pe care aceste firme le au la bugetele de stat. „Până acum, Guvernul a luat măsuri doar de reducere a cheltuielilor, soluţii care nu au rezolvat cea mai importantă problemă şi anume aceea de a atrage câţi mai mulţi bani la bugetul de stat. Măsurile propuse de camerele de comerţ au ca obiectiv relansarea creşterii economice, dar şi impulsionarea iniţiativelor antreprenoriale”, a declarat directorul general al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru. Totodată, se doreşte elaborarea unui program naţional de reconversie şi calificare-recalificare profesională şi stimulare a antreprenoriatului pentru şomeri şi pentru bugetarii care urmează să fie disponibilizaţi, relansarea programului de investiţii guvernamentale şi de cofinanţare a proiectelor în vederea atragerii de fonduri structurale UE, precum şi stimularea exporturilor româneşti pentru produsele care au cel mult 30% componente provenind din import (materie primă, materiale, etc).