Camerele de gardă ar trebui degrevate

Preşedintele Federaţiei Patronatelor Medicilor de Familie, dr. Doina Mihăilă, a explicat că, în cazul noului Contract-cadru, problema nu este a Ministerului Sănătăţii (MS), pentru că acesta a aprobat cam tot ce s-a cerut privitor la pacienţi. „Noi am avut obiecţii în legătură cu noul Contract-cadru pe două probleme legate de pacienţi, care sunt realizate în cea mai mare parte, şi probleme referitoare la noi, care nu s-au rezolvat. Este vorba de finanţarea medicinei de familie, în condiţiile în care camerele de gardă sunt supraaglomerate. Acestea ar trebui degrevate de aceste solicitări mărind accesul la medicul de familie. Or, câtă vreme suntem plafonaţi la maximum 20 de consultaţii pe zi, este o activitate restrânsă. Chiar dacă am fi semnat Contractul-cadru pentru 2011, în maximum o lună cabinetele nu ar fi supravieţuit, întrucât nu mai avem aceleaşi venituri ca anul trecut\", a spus dr. Doina Mihăilă. Cât priveşte actul adiţional propus de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), ea a spus că „actul adiţional se face la contractul pe 2010, altfel nu ar putea fi numit act adiţional”. „”Este un contract pe termen limitat, cu valori noi, lucruri refuzate de medicii de familie din start”, a spus dr. Mihăilă.

MEDICII DE FAMILIE VOR LUCRA ÎN REGIM DE GRATUITATE O SĂPTĂMÂNĂ PENTRU PACIENŢI, DAR FĂRĂ SĂ POATĂ ELIBERA REŢETE ŞI BILETE DE TRIMITERE

Preşedintele Federaţiei Patronatelor Medicilor de Familie a mai subliniat că, în acest moment, medicii de familie nu au venituri şi, oricum, o consultaţie la medicul de familie este sub 10 lei, iar ei consideră că nu sunt plătiţi cum trebuie.