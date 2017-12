Camerele de luat vederi care vor fi montate pe plajă miros a… puşcărie

După cum v-am prezentat deja în paginile cotidianului “Telegraf”, firma de la care Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) a achiziţionat camere de luat vederi în valoare de 1,1 miliarde de lei, pentru supravegherea plajelor Modern şi Mamaia este “Data Net Servicii“ SRL Constanţa, care riscă să fie dizolvată, ca urmare a faptului că, în ultimii patru ani, nu şi-a depus bilanţul contabil la Registrul Comerţului. Constatarea pare total neînsemnată (firma îşi poate depune bilanţurile contabile la Registru şi scapă cu faţa curată!) pe lîngă alte mari semne de întrebare pe care le ridică activitatea acestei firme selectate de DADL pentru achiziţionarea aparaturii destinate supravegherii plajelor, activitate oricum inutilă, din moment ce chiar reprezentanţii Direcţiei au recunoscut faptul că din imaginile suprinse nu se pot distinge chipurile persoanelor de pe plajă. De fapt, DADL plăteşte 1,1 miliarde de lei pentru camere de luat vederi care să descopere... nimic altceva decît mormane de gunoi pe plajă.

Am încercat să aflăm cum a ajuns “Data Net Servicii” SRL să vîndă aparatură video la DADL, în condiţiile în care circula zvonul că Direcţia nu ar fi organizat nicio licitaţie publică. Pentru a lămuri misterul, l-am întrebat pe purtătorul de cuvînt al instituţiei, Cătălin Anton. Iniţial, el s-a rezumat doar să afirme că a avut loc o selecţie de oferte, că numele celorlalte firme participante este secret, că anunţul privind organizarea acestei selecţii a fost publicat în presă, dar fără să poată preciza unde şi cînd. Avînd în vedere lipsa de transparenţă a „vocii” DADL, am căutat anunţul public pe site-ul oficial al instituţiei, însă nici urmă de aşa ceva! Am încercat să aflăm de la “Data Net Servicii” SRL amănunte, însă reprezentantul acesteia, Florin Gavrilă, a afirmat că el nu poate să ofere decît detalii tehnice legate de modul de funcţionare a sistemului de supraveghere a plajelor. Aceste atitudini nu au făcut altceva decît să trezească suspiciuni cu privire la încheierea contractului dintre DADL şi “Data Net Servicii” SRL, situaţie pe care am relatat-o în paginile “Telegraf”.

În urma publicării articolului, purtătorul de cuvînt al DADL s-a arătat dispus să răspundă la întrebările noastre. Printr-un comunicat remis redacţiei în format electronic, Cătălin Anton precizează că “Data Net Servicii“ SRL a fost selectată potrivit punctului d, alin 1 al art. 9 din OUG 60/2001 actualizată, privind achiziţiile publice: “cerere de ofertă, respectiv procedura simplificată, prin care autoritatea contractantă solicită, fără publicarea unui anunţ publicitar, (CONTRAR PRIMEI SALE AFIRMAŢII POTRIVIT CĂREIA ÎN PRESĂ A FOST PUBLICAT UN ANUNŢ) oferte de la mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori.” Potrivit lui Anton, prima procedură pentru atribuirea contractului pentru monitorizarea video a plajelor a fost demarată pe 4 mai 2006, cînd DADL a trimis invitaţii de participare la cinci firme. (Oare cine le-o fi recomandat?) Purtătorul de cuvînt al DADL mai spune că din cele cinci firme, doar două au depus dosarul pînă la termenul limită, însă unul dintre participanţi nu avea documentaţia completă - îi lipseau de la dosar Certificatul constatator, Certificatul de atestare fiscală şi Certificatul de taxe locale, documente obligatorii pentru calificare. Prin urmare, potrivit lui Anton, Comisia de evaluare a DADL, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a hotărît repetarea şedinţei de comparare de oferte, procedura fiind demarată în 22 mai. La fel ca şi prima dată, spune Anton, au depus documentaţia două firme din cele cinci invitate, selectată fiind SC “Data Net Servicii” SRL. “Firma a depus toate documentele obligatorii pentru calificare, în original: certificat de înmatriculare, certificat constatator, certificat de atestare fiscală, certificat de confirmare a plăţii taxelor locale, bilanţul contabil ultimul vizat şi înregistrat de organele competente (...)”, se menţionează în comunicatul DADL.

“Data Net Servicii SRL” nu şi-a depus bilanţurile contabile pe ultimii ani, potrivit evidenţelor fiscale

Pînă aici, lucrurile par a fi în regulă. Situaţia devine incendiară în condiţiile în care, potrivit unor surse din Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, “Data Net Servicii” SRL nu şi-a depus bilanţurile contabile pe anii 2004 şi 2005, şi, în plus, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe, nu a depus nicio declaraţie privind obligaţiile către bugetul de stat începînd cu luna decembrie 2003. În conformitate cu prevederile legale, este imposibil ca această societate să fi intrat în posesia unui certificat de atestare fiscală! Am încercat să ne edificăm de la reprezentanţii firmei. Potrivit documentelor depuse la Registrul Comerţului, asociat unic şi administrator al societăţii este Gavrilă Coca Doina, însă la sediul firmei ni s-a spus că ea nu se ocupă de activităţile societăţii, fiind doar proprietara sediului. Am întrebat cu cine putem să vorbim şi ni s-a spus că răspunzător de afacere este Florin Gavrilă. Acelaşi care, în urmă cu doar cîteva zile, spunea că nu cunoaşte detalii legate de încheierea contractului. Fiind plecat din localitate, l-am contactat telefonic. Florin Gavrilă a afirmat că societatea a depus toate actele la dosarul de la DADL, inclusiv certificatul de atestare fiscală. Întrebat în ce condiţii a obţinut firma acest document, avînd în vedere că societatea nu şi-a depus bilanţul contabil pe ultimii doi ani, Florin Gavrilă a ezitat să dea un răspuns exact. El s-a rezumat să spună doar că a avut acest document, adăugînd că a fost obţinut după ce a plătit o amendă. În aceste condiţii, se ridică, firesc, următoare întrebare. De ce, de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, nu se poate afla decît că firma nu şi-a depus bilanţurile contabile şi declaraţiile privind obligaţiile bugetare? Probabilitatea ca baza de date a Fiscului să fie eronată este aproape nulă, întrucît reorganizarea unităţilor fiscale din teritoriu a dus la îmbunătăţirea actului fiscal, astfel că Ministerul de Finanţe are la dispoziţie informaţii corecte, actualizate şi transmise în timp util pentru a fi centralizate.

Toată această nebuloasă ne face să concluzionăm că: “Data Net Servicii“ SRL fie nu a depus la dosarul de la DADL certificatul de atestare fiscală, iar în această situaţie, conform prevederilor legale, DADL nu putea să selecteze această firmă drept cîştigătoare a selecţiei de oferte, fie a depus un certificat de atestare fiscală obţinut pe căi nelegale, situaţie la fel de gravă ca şi prima, dar pentru firmă, nu pentru DADL. Şi, ca totul să fie şi mai complicat, sediul “Data Net Servicii” SRL este şi sediul SC „Data Net”, care asigură serviciile de internet la Prefectura Constanţa, şi care, potrivit evidenţelor fiscale, şi-a depus bilanţul contabil pe ultimul an şi ultima declaraţie privind obligaţiile bugetare la 1 ianuarie 2006. Este posibil să fi încurcat Florin Gavrilă cele două firme? Din informaţiile pe care le deţinem, activitatea de control fiscal a demarat o acţiune de verificare a societăţii “Data Net Servicii” SRL. Aşteptăm, cu interes, rezultatul. Vom reveni.