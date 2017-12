Cameron Diaz are un nou iubit

Când vine vorba de vedete, dragostea pare să tragă la bani. Acest lucru îl demonstrează şi actriţa Cameron Diaz, care s-a îndrăgostit de miliardarul Elon Musk. Cei doi au început să iasă împreună, după ce actriţa a cumpărat o maşină de la compania lui, Tesla Motors, iar lucrurile par să meargă excelent între ei. ”Elon crede că ea este superbă. El personal i-a vândut o Tesla, la începutul acestui an şi au flirtat tot timpul”, a declarat o sursă din anturajul omului de afaceri. Elon Musk, care are o avere estimată la 4,5 miliarde de dolari, a mai fost căsătorit de două ori. De ultima soţie, actriţa britanică Talulah Riley, a divorţat în luna ianuarie 2012, dar între timp s-au mai împăcat de câteva ori. Despre Elon Musk se spune că i-a inspirat pe scenarişti în creionarea personajului Tony Stark pentru filmele ”Iron Man”, aşa că simpatica actriţă nu pare să se plictisească alături de acesta. Oricum are şi de lucru la noul său film, ”The Other Woman”.