Cameron Diaz s-a pensionat

Actriţa americană Cameron Diaz, care nu a mai jucat într-un film de patru ani, a declarat că, "de fapt, s-a pensionat", potrivit contactmusic.com.

Cameron Diaz a participat, joi, la un interviu de grup, alături de Selma Blair şi Christina Applegate, cu care a jucat în filmul "Puicuţe bune/ The Sweetest Thing" (2002).

Starul în vârstă de 45 de ani a recunoscut în timpul acestui interviu că "literalmente nu face nimic" în prezent şi că şi-a găsit foarte repede timp pentru evenimentulorganizat de Entertainment Weekly.

Christina Applegate a adăugat şi ea: "Literalmente, nici eu nu fac nimic! Sunt semi-pensionată. Nu am mai lucrat de mulţi ani. Sunt mamă, cu asta mă ocup. Deci sunt prin preajmă".

"Este minunat. Şi eu sunt semi-pensionată, de fapt sunt pensionată, mi-ar plăcea să ne întâlnim, doamnelor", a mai spus Diaz.

Cameron Diaz, născută în 1972, nominalizată de patru ori la premiile Globul de Aur, a jucat mai ales în comedii romantice, cum ar fi filmele cu mare succes la public "Mary cea cu vino-ncoa'/ Something About Mary" (1998), dar şi în drama "Vanilla Sky - Deschide ochii" (2001) şi în franciza "Îngerii lui Charlie". Cameron Diaz a mai putut fi văzută în filmele "Viaţă pentru sora mea", "Cutia" şi în comedia "Knight and Day", în care joacă alături de Tom Cruise, precum şi în "Profă rea, dar buuună/ Bad Teacher" (2011). Cele mai recente filme în care a jucat sunt comedia "The Other Woman/ Cealaltă femeie", regizată de Nick Cassavetes, alături de Leslie Mann şi Kate Upton, "Sex Tape" şi "Annie", toate lansate în 2014.

În 2016, actriţa americană a lansat o carte, "The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time/ Cartea longevităţii: Ştiinţa îmbătrânirii, biologia puterii şi privilegiul timpului".