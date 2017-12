Cameron Diaz, sexy şi la 40 de ani

Actriţa Cameron Diaz a împlinit 40 de ani în luna august, iar recent s-a lăsat fotografiată pentru o şedinţă foto provocatoare a unei reviste, vedeta declarând că se simte mai bine în prezent decât atunci când avea 25 de ani. Actriţa a realizat un pictorial provocator pentru revista ”Esquire”.

Actriţa apare în imaginile pentru revistă purtând ţinute provocatoare şi pozând fără inhibiţii. ”Pentru prima dată în viaţă chiar mă simt mulţumită de mine însămi. Sunt atât de entuziasmată, îmbătrânitul este poate cea mai frumoasă parte a vieţii. Ştiu mult mai multe lucruri acum decât am ştiut toată viaţa. Mă cunosc mult mai bine la această vârstă, mă simt mai capabilă, iar în ceea ce priveşte fizicul, mă simt mai bine acum decât mă simţeam la 25 de ani”, a recunoscut actriţa. Cameron Diaz susţine că într-o bună zi ar putea totuşi să aibă şi copii. ”Există o posibilitate să am copii, nu sunt chiar atât de bătrână. Fie că mă credeţi sau nu, eu încă mă simt capabilă de aşa ceva”, a recunoscut actriţa. Întrebată de jurnaliştii de la ”Esquire” despre căsătorie, vedeta de la Holywood a spus că poate nu a sosit încă momentul de aşa ceva. Cameron Diaz a avut o serie de relaţii cu bărbaţi celebri, printre care cu cântăreţul Justin Timberlake, cea mai recentă idilă a acesteia fiind cu jucătorul de baseball Alex Rodriguez, de care s-a despărţit anul trecut. ”Este greu de spus. Căsătoria nu este pur şi simplu un lucru de care să mă simt atrasă. În mod cert nu mi-am dorit asta la 20 sau la 30 de ani, aşa că vom vedea. Totuşi, am vrut să mă căsătoresc de vreo trei ori în Las Vegas. E ciudat, pentru că mă uit la prietenele mele cum îmbătrânesc şi cum relaţiile lor au evoluat. La un moment dat cred că ştii că persoanele de care eşti atras se schimbă. Eu nu sunt atrasă de aceleaşi persoane de care eram la 20 de ani”, a adăugat Cameron Diaz.

Pentru a-şi menţine silueta, actriţa urmează un program regulat de exerciţii Pilates şi a negat de fiecare dată zvonurile potrivit cărora ar folosi Botox sau seruri pentru înlăturarea ridurilor. ”Nu există aşa-zise produse antiîmbătrânire. Nu te poţi întoarce în timp. Aşa că, pentru mine, totul se rezumă la a trăi momentul în cel mai bun mod posibil. Să poţi fi mulţumit cu tine însuţi ţine de factorii din viaţa ta”, a spus vedeta.