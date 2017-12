Actriţa Cameron Diaz a declarat într-o emisiune de televiziune că, în timpul liceului, a cumpărat marijuana de la rapper-ul Snoop Dogg, care pe atunci era colegul ei. Vorbind despre rapper-ul american, pe numele său real Calvin Cordozar Broadus, în cadrul unei emisiuni de televiziuni, Cameron Diaz a declarat: ”Am fost la acelaşi liceu. El era cu un an mai mare decât mine. Era foarte înalt şi slab şi avea părul împletit în codiţe. Şi sunt foarte sigură că am cumpărat marijuana de la el. Cu siguranţă am făcut-o!”, a povestit actriţa. Snoop Dogg şi Cameron Diaz au urmat un liceu din Long Beach, California. ”Liceul a fost o perioadă destul de grea. Mă băteam destul de des, mai degrabă cu băieţi decât cu fete”, a mai povestit actriţa în vârstă de 38 de ani.