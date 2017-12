Cameron Diaz vrea să fie singură

S-a zvonit despre Cameron Diaz că s-a cuplat cu Alex Rodriguez după ce a fost văzută în compania acestuia de mai multe ori, numai că actriţa americană a ţinut să infirme cu vehemenţă aceste speculaţii. Cameron Diaz susţine că deocamdată nu îşi doreşte un bărbat în viaţa ei. „Sunt în relaţii de când aveam 16 ani. În ultimii trei ani am luat o decizie conştientă să nu fiu într-o poveste de dragoste, atâta timp cât îmi doresc. Vreau să am acum o legătură cu mine însămi”, a declarat starul. În plus, actriţa a vorbit şi despre colaborarea cu fostul ei iubit, Justin Timberlake, alături de care apare în „Bad Teacher”. „Suntem adulţi. Sunt trei ani de când ne-am separat. S-a terminat. Suntem doar prieteni; este foarte talentat şi nostim şi ştim să ne distrăm împreună”, a afirmat Cameron Diaz deloc stânjenită despre alte zvonuri privind suferinţa pe care i-a provocat-o mai tinerei colege Jessica Biel, actuala iubită a lui Justin Timberlake.