Cămin cultural construit în trei ani

Toată lumea își dorește ca lucrurile să se facă repede, bine și fără prea mare bătaie de cap. Din păcate, în ceea ce privește proiectele din mediul rural, aproape întotdeauna apar piedici care împiedică bunul mers al lucrurilor. Fie că este vorba despre încercări eșuate de a găsi fonduri, fie că este vorba despre diverse piedici birocratice sau despre calamități naturale, multe sunt problemele care pot pune în pericol investițiile locale. De exemplu, autoritățile din Adamclisi lucrează de câțiva ani la construcția căminului cultural din satul Urluia. „Încercăm de trei ani să mai punem câte o cărămidă, câte ceva și să terminăm construcția. Am ridicat clădirea, am pus acoperișul și am montat ferestrele. Sperăm să-l finalizăm cât mai repede și să-l dăm oamenilor în folosință. Avem bani puși deoparte pentru asta”, a spus primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea. După ce va fi construit, căminul cultural va putea fi folosit pentru evenimente și serbări, dar nu numai. „Clădirea va fi dotată complet. În principiu, va putea fi folosită la evenimente. Sigur că, dacă vor exista situații de forță majoră, o vom putea utiliza și ca adăpost pentru cei cu probleme”, a mai precizat primarul. Investiția este susținută integral din bugetul local.