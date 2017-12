Cămin Cultural la standarde moderne

DUPĂ TREI ANI De azi înainte, locuitorii satului Cheia îşi vor putea organiza şi sărbători cele mai importante momente din viaţă la Căminul Cultural, finalizat recent de autorităţile din comună. Lucrările au durat mai bine de trei ani pentru că Primăria nu a dispus încă de la bun început de sumele necesare, iar construcţia începută de la zero s-a ridicat pe etape şi în timp. Primarul Gabriela Iacobici spune că aşteptarea a meritat pentru că, de acum înainte, oamenii vor putea avea un spaţiu modern destinat organizării evenimentelor.

CONSTRUCŢIE DE LA ZERO În după-amiaza zilei de ieri, Căminul Cultural din Cheia a fost inaugurat în prezenţa mai multor primari din judeţ precum şi a unor reprezentanţi din partea autorităţilor judeţene şi a cetăţenilor din sat. „Bucuria locuitorilor din Cheia e foarte mare pentru că de douăzeci de ani nu mai aveau un cămin cultural. Clădirea veche nu a mai făcut faţă inundaţiilor. Au fost infiltraţii şi s-a prăbuşit, iar de atunci nu s-a mai construit un alt cămin”, a declarat primarul. Căminul are dotări specifice, printre care scenă şi echipamente pentru organizarea de evenimente şi are o suprafaţă totală de peste 300 de metri pătraţi. „Clădirea este una modernă, aşa cum ne cer standardele europene. Este dotată cu gresie, faianţă, geamuri termopan, centrală termică pe lemne şi cocs şi grupuri sanitare interioare”, a mai declarat primarul, care deja a primit solicitări de la tinerii din sat pentru organizarea Revelionului 2012 în Căminul Cultural. „Oamenii îşi organizau nunţile în cort şi, dacă ploua, nunta era compromisă pentru că nu exista un alt spaţiu în comună, suficient de mare, în care să se strângă toţi nuntaşii”, a mai spus primarul. După finalizarea ultimelor lucrări la noua construcţie, valoarea investiţiei a ajuns la un milion de lei, fiind asigurată jumătate cu bani de la bugetul local iar restul de sumă provenind de la Consiliul Judeţean Constanţa. La evenimentul de ieri a participat şi preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, filiala Constanţa, Mariana Gâju, care a răsplătit-o pe Gabriela Iacobici cu o diplomă de excelenţă din partea ACoR pentru implicarea în dezvoltarea administraţiei publice locale şi activitatea sa în cei trei ani de mandat în fruntea comunei. „Primarul nu realizează nimic singur, ci împreună cu echipa lui”, a declarat Mariana Gâju.