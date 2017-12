Cămine culturale reabilitate cu bani europeni

La sfârşitul anului trecut, Primăria Ovidiu finaliza documentaţia unuia dintre ultimele proiecte europene pentru care spera să obţină finanţare în exerciţiul bugetar 2007-2013. „La sfârşitul lunii noiembrie am putut trimite toate documentele aferente proiectului de reabilitare a celor două cămine culturale din localitatea Ovidiu şi satul Poiana. Reabilitarea celor două obiective era mai mult decât necesară, însă mult prea costisitoare dacă ar fi trebuit să acoperim cheltuielile din bugetul local. Până anul trecut nu a existat un astfel de proiect şi, aşa cum se ştie, în România durează foarte mult să obţii toate avizele necesare pentru ca proiectul să îţi poată fi acceptat la finanţare. În final, am obţinut şi ultimele avize şi am fost în măsură să depunem proiectul. În urma analizării celor două proiecte, Primăria Ovidiu a primit punctajele necesare şi am fost prinşi în grila de finanţare”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. El a precizat că a primit răspunsul favorabil de la autoritatea de management pentru două proiecte. „Acum suntem în faza întocmirii proiectului tehnic, pe care dorim să îl finalizăm cât mai repede pentru a-l putea trimite în vederea intrării în linie dreaptă pentru semnarea contractului de finanţare”, a explicat primarul. Pentru satul Poiana vorbim despre un proiect ceva mai amplu, având în vedere că actualul cămin cultural este aproape distrus. Pentru Centrul Cultural Ovidiu, lucrările de reabilitare sunt mult mai accesibile dacă ne gândim că administraţia locală a efectuat o serie de lucrări de reparaţii în ultimii ani.