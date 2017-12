Căminul Cultural Vulturu urmează să fie redeschis

În scurt timp, locuitorii comunei Vulturu se vor bucura de un Cămin Cultural complet reabilitat şi dotat cu echipamente pentru organizarea de manifestări cultural artistice. „Clădirea Căminului Cultural era în prag de prăbuşire, fiind construită în urmă cu aproximativ 100 de ani. Având în vedere starea avansată de degradare, în 2011 am luat decizia închiderii Căminului Cultural pentru a evita eventuale evenimente neplăcute. În anul 2012, clădirea a fost preluată de Consiliul Judeţean Constanţa pentru a fi reabilitată. După finalizarea lucrărilor, preconizate pentru mijlocul lunii iunie, vom putea organiza mai multe evenimente pentru locuitorii din comună”, a declarat primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec. El a precizat că dispensarul din comună a fost reabilitat tot cu ajutorul Consiliului Judeţean, în prezent acolo funcţionând un cabinet stomatologic şi două cabinete de medicină generală. „După reabilitare, era necesară şi dotarea dispensarului. Primăria a cumpărat cu bani din bugetul local o parte din piesele de mobilier. În urmă cu câteva luni, cele trei cabinete au fost dotate de CJC cu noi piese de mobilier necesar funcţionării, piese de mobilier provenite din donaţiile unei fundaţii din Danemarca”, a explicat primarul. El a adăugat că Primăria ar dori să poată în acest an să reabiliteze şi sediul grădiniţei. „Şcoala a fost reabilitată şi extinsă cu bani de la Banca Mondială. În prezent, încercăm să găsim soluţii pentru a putea aduce şi clădirea grădiniţei la un standard asemănător şcolii. Până acum nu am putut decât să montăm panourile solare care asigură apa caldă şi căldura. Din nefericire, bugetul Primăriei Vulturu este mult prea mic pentru a ne putea angrena în alte investiţii. Am fi dorit să demarăm proiectul de apă şi canalizare pentru care am primit acordul de finanţare, însă trebuie să punem şi contribuţia autorităţii locale, care înseamnă bugetul nostru pentru următorii patru ani. Sperăm să găsim în cele din urmă o soluţie pentru a demara şi acest proiect extrem de important pentru locuitorii din Vulturu”, a afirmat Berbec.