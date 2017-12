Căminul pentru Vârstnici, modernizat cu bani UE

BANI EUROPENI. Printre o droaie de veşti proaste de la portocalii, avem parte şi de veşti bune, ce-i drept, numărate pe degete, dar nicidecum de la guvernanţi. Primăria Constanţa continuă, pe bani europeni, modernizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din oraş, cu iniţierea unor noi lucrări de reabilitare a interiorului. Clădirea care adăposteşte 250 de vârstnici a beneficiat deja de o investiţie, terminată la finele anului trecut, derulată prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 3 referitoare la reabilitarea şi modernizarea elementelor degradate din structura fizică a imobilului. Printre lucrările care s-au derulat la căminul din Constanţa s-a numărat înlocuirea instalaţiilor sanitare, termice şi electrice la băile din corpul de cazare, redimensionarea instalaţiei de stingere a incendiilor conform normelor în vigoare, refacerea instalaţiilor de iluminat şi a prizelor, refacerea instalaţiilor de încălzire, reabilitarea lifturilor şi izolarea întregii clădiri cu polistiren expandat de faţadă pentru realizarea termosistemului. Bugetul total al proiectului a fost de 2.885.820,69 lei. Pentru a doua etapă de modernizare a căminului se află deja în implementare un proiect, tot pe bani europeni, care are incluse, printre altele, lucrări de igienizare a camerelor, înlocuirea caloriferelor, modernizarea cantinei şi a spălătoriei. Managerul de proiect, Ani Merlă, a declarat că proiectul se află în implementare de patru luni. „Contractul pentru acest proiect a fost semnat în urmă cu o săptămână, iar valoarea lucrărilor, programate să se finalizeze în decembrie, ajunge la 3,5 milioane de lei”, a declarat Ani Merlă.

BISERICĂ PENTRU VÂRSTNICI. La demararea lucrărilor noului proiect pentru continuarea modernizării Căminului pentru Vârstnici a fost prezent şi primarul Radu Mazăre. Ca de fiecare dată, el a stat de vorbă cu vârstnicii şi le-a ascultat păsurile. Ca de fiecare dată, şi-a îndreptat atenţia şi a glumit cu tanti Carolina, de 96 de ani, pe care Mazăre a cunoscut-o, la cămin, în urmă cu ceva vreme şi a prins drag de ea. „Până acum, tot anul ăsta am fost ca un cioclu, numai lucruri rele am anunţat, la cerinţele lui Boc şi Băsescu. Ba că dăm afară, ba că închidem cluburi de pensionari, ba că stingem lumina! Dacă nu ne-am uitat bine ce votăm, tragem ponoase. Că atunci când e bine, votăm după cum ne place. Că ăla-i simpatic, că ăla nu-i simpatic. Nu merge aşa! Dacă votăm după simpatii, după două - trei - patru luni începem să plângem cu toţii. Dar azi am venit cu veşti bune. O să ne vedem, din nou, în decembrie, când o să fie gata căminul. După aceea va urma ultima etapă: amenajarea curţii”, le-a spus Mazăre vârstnicilor de la cămin. El i-a mai informat că, cu ocazia modernizărilor, vor beneficia şi de un sistem de alertare în fiecare cameră şi astfel, prin simpla apăsare a unui buton, vor putea anunţa dacă au o problemă. Alături de vârstnicii de la cămin s-a aflat şi deputatul PSD Antonella Marinescu. Ea a declarat că îi va ajuta pe vârstnici să continue construcţia bisericii din incinta căminului şi că va lua legătura cu firme şi oameni de afaceri din Constanţa care pot contribui la ridicarea lăcaşului de cult. La finalul întâlnirii, Mazăre le-a făcut vârstnicilor o promisiune: „Nu ştiu dacă o să mai candidez, dar cât o să fiu primar nu vă uit”.

Drama angajaţilor

Măsurile de austeritate ale Guvernului Boc au urmări dramatice în rândul personalului din Căminul pentru Persoane Vârstnice. În urma reducerii cu 25% a salariilor, îngrijitoarele căminului vor primi un salariu net de aproximativ 400 de lei. Din aceşti bani, ele spun că nu vor putea nici măcar să-şi plătească ratele pe care orice român le are la bancă. „Lucrez de 15 ani la Cămin şi am ajuns să iau un salariu de 460 de lei. Ne descurcăm foarte greu. Avem de plătit întreţinere şi utilităţi. Mâncăm doar când apucăm, iar de medicamente nici nu se mai pune problema”, a declarat Stana Neculai. La rândul său, şefa îngrijitoarelor, care lucrează de 20 de ani în sistem, spune, printre lacrimi, că a ajuns să muncească aproape pe gratis. „Munca pe care o avem noi e titanică, pentru că nu e uşor să ai grijă de bătrâni. Eu am două rate la bancă a câte 400 de lei şi nu ştiu cum voi face faţă. Cine mă mai angajează pe mine la 46 de ani? E un adevărat genocid ce fac guvernanţii. Ar trebui ca Boc şi Băsescu să vină să vadă munca pe care o facem noi”, a declarat Ştefania Bentu.