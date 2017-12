Campania de ajutorare din Agigea, un succes

Acţiunea de distribuire a ajutoarelor către persoanele nevoiaşe şi către bătrînii din comuna Agigea, iniţiată de către consilierul local PSD, Cristian Cîrjaliu, şi viceprimarul Dan Ştefan Chiru, a fost finalizată cu succes în Vinerea Patimilor. ”A fost o acţiune reuşită, care a adus multă bucurie în sufletele persoanelor fără posibilităţi financiare, cu atît mai mult cu cît în Agigea nu au mai fost organizate niciodată astfel de acţiuni sociale. Atunci cînd am distribuit cele 400 de pachete cu alimente nu am ţinut cont de apartenenţa politică a beneficiarilor şi nici de religia lor, întrucît am ajutat şi mai mulţi musulmani, chiar dacă se apropie Paştele”, a declarat Cîrjaliu. El a adăugat că, în cele din urmă, sprijinul financiar pentru achiziţionarea alimentelor a fost acordat, în cea mai mare măsură, de către organizaţia PSD Agigea, care a asigurat şi locul de depozitare a pachetelor. El a precizat că la nivelul Primăriei Agigea nu există o bază de date clară a persoanelor cu posibilităţi financiare reduse. ”În cele mai multe dintre cazuri, ne-am deplasat noi la domiciliul beneficiarilor pentru a le duce pachetele cu alimente, întrucît, fiind vorba despre o comunitate de 5.000 de persoane, cunoaştem posibilităţile financiare ale fiecărei familii în parte, dar nu i-am refuzat nici pe cei care au venit la sediul PSD pentru a ne solicita sprijinul”, a mai spus Cîrjaliu. Dat fiind succesul acestei campanii, Cîrjaliu a adăugat că, împreună cu Dan Ştefan Chiru, a decis să organizeze astfel de acţiuni şi cu ocazia viitoarelor sărbători religioase importante şi chiar să sporească numărul beneficiarilor. În acelaşi timp, viceprimarul comunei a oferit şi 500 de calendare şi felicitări locuitorilor din Agigea, din partea administraţiei publice locale, cu ocazia Paştelui, alături de cele mai sincere urări.