Campania de prevenire a astmului are succes la Constanţa

Dacă o tuse persistă mai mult de trei săptămîni şi nu trece cu niciun tratament, este posibil ca pacientul să sufere de asm, susţin medicii pneumologi. Cum această boală este de 300 de ori mai frecventă decît cardiopatia ischemică, de 33 de ori mai frecventă decît cancerul pulmonar şi de 20 de ori mai des întîlnită decît cancerul de sîn, cadrele medicale s-au gîndit că trebuie să tragă un semnal de alarmă, pentru ca pacienţii să înţeleagă gravitatea acestei afecţiuni. "Am iniţiat o campanie gratuită pentru depistarea astmului. Orice persoană care crede că poate avea astm şi vrea să fie sigură de acest fapt, poate veni la Dispensarul de Pneumoftiziologie pentru a-şi face o programare. Noi vom face analize spirometrice şi vom depista care dintre pacienţi suferă de astm sau de altă boală pulmonară. De asemenea, pacienţii îşi vor face şi testul ACT pentru a fi siguri de simptomele pe care le au", a declarat şeful Dispensarului de Pneumoftiziologie, dr. Emanoil Vasiliu.

Ieri, încă de la primele ore ale dimineţii, la Ambulatoriul de TBC s-au prezentat peste 20 de persoane, de diferite vîrste, care fie aveau astm de mai multă vreme şi au venit pentru un control, fie nu erau sigure de diagnostic. "Tuşesc de cîteva săptămîni. Am fost la medic, dar cu tot tratamentul pe care l-am luat, nu mi-a trecut. Am apelat şi la tratamente naturiste, dar tot nu m-am vindecat. O cunoştinţă mi-a spus că s-ar putea să am astm şi am venit să aflu de ce boală sufăr", a spus Ana Cirencu, una dintre pacientele venite ieri la dispensar. La nivelul judeţului Constanţa există în jur de o mie de pacienţi care suferă de astm, însă medicii bănuiesc că numărul acestora este mult mai mare, dar că pacienţii preferă să nu apeleze la ajutor de specialitate. De aceea, pneumoftiziologii consideră că este nevoie de un program naţional pentru urmărirea astmului, care i-ar ajuta să realizeze statistici, dar şi să realizeze mai multe campanii de prevenire şi informare despre această boală.