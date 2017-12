“Campania din România este agresivă, dură şi teatrală”

Profesorul de ştiinţe politice Jean-Michel de Waele de la Universitatea Liberă din Bruxelles consideră că, în România, campania electorală este “agresivă, dură şi teatrală”, apreciind că România “este permanent în alegeri”, ceea ce “e foarte rău pentru stabilitatea democraţiei”. El a declarat, la postul public românesc de radio, că desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale dovedeşte clar că “scena politică nu este una stabilă şi calmă”. De Waele consideră că partidele “au pornit în luptă cu oamenii de care dispun” şi a remarcat că toate partidele politice din România sînt măcinate de tensiuni interne şi conflicte personale, aşa că alegătorul nu se mai regăseşte în acest “adevărat teatru politic”: “În plus, diferenţele între programele electorale ale candidaţilor sînt foarte mici. Ele sînt aproape identice. Ajungem să votăm cu acel candidat a cărui cravată ne place mai mult sau cu acela care este mai puţin necinstit decît ceilalţi. Ideologic vorbind, nu există un adevărat proiect pentru Bucureşti în această campanie. Iar alegerile locale sînt foarte importante, pentru că ţin de viaţa cotidiană a cetăţeanului. De transporturi şi lucrări publice. Însă candidaţii nu vorbesc concret de toate aceste aspecte”. În ceea ce priveşte afişele electorale, politologul a remarcat că acestea se aseamănă cu publicitatea comercială: “Cînd am ajuns la Bucureşti, am confundat panourile publicitare cu cele electorale. Se vede foarte puţin diferenţa dintre afişele de propagandă politică şi cele care vînd detergenţi, de exemplu. Este greu să-ţi dai seama dacă doamna de pe afiş încearcă să-ţi vîndă dero sau vreun program politic. Sau dacă domnul de pe panou face reclamă la o maşină sau candidează la primărie”. Politologul este de părere că, vizual, campania e lipsită de imaginaţie şi săracă în idei. De Waele a explicat tendinţa de a vota personaje politice şi nu programe politice prin faptul că nu există o adevărată ofertă ideologică: “Ar trebui să existe un partid care să reprezinte săracii sau perdanţii tranziţiei. Unul pentru cei care au reuşit în anii tranziţiei. Un partid al clasei de mijloc. Unul pentru oamenii din mediul rural, unul pentru muncitori. Structura socială din România ar trebui să dea naştere unor astfel de partide care să apere interesele diferitelor grupuri sociale”. Întrebat dacă alegeri locale reprezintă un test pentru cele din toamnă, politologul a răspuns că “România este permanent în alegeri şi asta e foarte rău pentru stabilitatea democraţiei” şi că “marile tendinţe” sînt deja cunoscute.